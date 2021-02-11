Именно диалогом можно назвать общение главы города С.А. Куликова с коллективом ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка, которое состоялось в стенах предприятия на прошлой неделе. Вопросов – больше двух десятков.

Они обо всем – от городских дорог и тротуаров, которые недостаточно убирают, до обустройства велосипедных дорожек, асфальтирования грунтовых дорог в левобережной части города, открытии на базе дубненской городской больницы сосудистого центра, стоимости квадратного метра жилья в новостройках Дубны и не на шутку затянувшейся сдачи домов на улице Тверской от застройщика «Бетиз и К».

Как отметили сами сотрудники предприятия, глава города, несмотря на то, что прошло всего несколько месяцев с момента его назначения на должность, владеет ситуацией по всем поднятым темам и в ходе диалога с коллективом практически не прибегал к помощи профильных заместителей, которые также участвовали во встрече с коллективом.

Что ответил глава города на каждый из двух десятков вопросов – читайте в следующем выпуске нашей газеты.