Заседания четырех постоянных депутатских комиссий состоялись 4 февраля.

В отчетном докладе за 2020 год председатель комиссии по социальной политике, здравоохранению, безопасности и работе с ветеранами Алексей Осипов особо отметил работу коллег. Так, благодаря поддержке депутатов Анатолия Утриванова и Александра Руденко благоустроен сквер Ветеранов и установлена памятная доска нашему земляку генералу-лейтенанту Гурию Терентьеву. А депутат Антон Семечкин помог с ремонтом лестницы возле почтового отделения на ул. Тверской, где пожилые люди с трудом поднимались по полуразрушенным ступенькам.

Председатель постоянной депутатской комиссии по экономике, предпринимательству, инвестициям, научно-производственному и жилищно-коммунальному комплексам Валерий Николаев также представил отчет о деятельности в 2020 году. И, в частности, сообщил, что, по оценке Правительства Московской области в декабре 2020 года (в «Рейтинге-50»), неудовлетворительным является качество работы городских управляющих организаций в сфере ЖКХ и организация раздельного сбора твердых коммунальных отходов в многоквартирных домах, оборудованных мусоропроводами. Есть вопросы к организации вывоза ТКО с территорий индивидуального жилищного строительства. Остается сложным экономическое положение ресурсоснабжающих организаций Дубны.

– Комиссии следует держать под контролем проблемные вопросы городского хозяйства, – подчеркнул Валерий Николаев. И добавил, что в Совет депутатов поступило два коллективных обращения: о переносе конечной остановки автобусов в левобережье и по расчетам за услуги ПТО ГХ и «Энергия Тензор» через МособлИРЦ. Обозначенные проблемы предстоит детально изучить.

Постоянная комиссия по вопросам местного самоуправления, экологии, информатизации и общим вопросам под председательством Ярослава Викулина рассмотрела предлагаемые изменения в решение Совета депутатов от 25.06.2020 «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов». Этот вопрос будет внесен в повестку дня февральского заседания Совета депутатов после уточнения некоторых формулировок совместно с юридической службой городской администрации.

Участники постоянной комиссии по градостроительству, имущественным и земельным отношениям обсудили Положение о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Дубна. Как проинформировал председатель комиссии Александр Ксенофонтов, с принятием Положения будут признаны утратившими силу шесть нормативных актов 2002-2020 годов.

Вторым вопросом обсуждались Нормативы градостроительного проектирования городского округа Дубна. Члены комиссии проголосовали за то, чтобы опубликовать проект документа на официальном сайте наукограда, организовать и провести публичные слушания, собрать замечания и предложения жителей города и только после этого утвердить Нормативы на заседании Совета депутатов.

В феврале отчитываются перед жителями еще две территориальные депутатские группы: 9 февраля состоялся отчет депутатов институтской части и микрорайона Черная речка (зал заседаний Совета депутатов, ул. Академика Балдина, дом 2). 16 февраля – отчет депутатов левобережья (лекционный зал ДК «Октябрь»). Принять участие в отчетах территориальных групп могут все желающие.

Совет депутатов г.о. Дубна