Комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма провёл расширенное заседание, на котором обсудил законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату – День наукоградов.

- 2021 год объявлен в России годом науки и технологий, - подчеркнул председатель Комитета Олег Рожнов. - Из 13 наукоградов страны 8 находятся в Московской области. Многие поколения людей в нашем регионе создавали научно-техническую базу, совершали прорывы, их вклад неизмерим.

Речь о том, чтобы поднять статус и известность наукоградов, ведётся достаточно давно. Мы предлагаем в закон о праздничных днях и памятных датах внести 20 декабря - День наукоградов.

Член Комитета Государственной Думы по образованию и науке Владимир Кононов отметил, что сам термин «наукоград» появился впервые в Московской области, в Жуковском в 1991 году. 20 декабря 2001 года первым городом Подмосковья, получившим статус наукограда, стала Дубна.

На рассмотрение Мособлдумы законопроект об установлении Дня наукоградов поступит весной этого года.