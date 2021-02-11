Сорок девятая отчетно-выборная конференция профсоюзного комитета первичной профсоюзной общественной организации ГосМКБ «Радуга» состоялась на предприятии некоторое время назад. Делегированы на нее были 50 представителей от каждого из подразделений, которым было доверено право утвердить отчеты профсоюзного комитета и контрольно-ревизионной комиссии, а также выбрать нового председателя профсоюзной организации и новый состав профкома, которые будут представлять интересы трудового коллектива ближайшие пять лет. Председатель первичной профсоюзной организации Максим Николаевич Щербаков, срок полномочий которого накануне проведения конференции истек, по некоторым причинам присутствовать на конференции не смог. Ведущим протокола был назначен заместитель генерального директора предприятия – главный инженер Анатолий Петрович Утриванов. По разным вопросам в ходе конференции выступили заместитель председателя ППО Алексей Владимирович Мальцев и другие члены профсоюзной организации, а также генеральный директор предприятия и тоже, кстати, член первичной профсоюзной организации Владимир Николаевич Трусов. Отчет контрольно-ревизионной комиссии, а также отчет о деятельности ППО после заслушивания были утверждены делегатами единогласно. Впрочем, деятельность первичной профсоюзной организации на ГосМКБ «Радуга» очень наглядна, показательна и прозрачна. Из года в год удается если уж и не наращивать, то точно сохранять показатели по объему социальной поддержки сотрудников, улучшать показатели по охране труда, уровню заработной платы. В прошлом году, правда, впервые за несколько лет несколько снизились темпы работы по части санаторно-курортного обеспечения, детского отдыха, проведения спортивных и культурных мероприятий. Виной тому стала пандемия по коронавирусу, которая в то же время внесла существенные изменения в организацию труда на предприятиях, теперь неразрывно связанную с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил. Что касается отчета о деятельности профсоюзной организации, то он сместил в себя более двух десятков страниц информации о конкретных мероприятиях и делах, выполненных за год, начиная с вопросов социального партнерства и заканчивая «внешнеполитической» деятельностью, то есть вопросами, выходящими за пределы самого предприятия. Это общегородские вопросы, в решении которых профсоюзный комитет ГосМКБ принимает самое активное участие. Что касается утверждения нового состава правления профкома, то стоит отметить, что пять из них – новые члены, которые, уверены, вольются в активную работу ППО уже в ближайшее время. И, наконец, еще один немаловажный момент конференции – избрание председателя ППОО. Им единодушно был избран Максим Николаевич Щербаков, который более семнадцати лет возглавлял профсоюзную организацию. Генеральный директор предприятия В.Н. Трусов высоко оценил работу профсоюза. Он отметил, что профсоюз сегодня - это единственная организация, которая занимается защитой прав трудящихся, при этом это очень действенный ресурс для трудового коллектива при отстаивании его интересов. Что касается взаимоотношений администрации ГосМКБ «Радуга» и первичной профсоюзной организации, то, как подчеркнул Владимир Николаевич, «удалось найти взаимопонимание и мы не только уважаем, но и слышим друг друга». Безусловно важно, что авторитетом на городском, областном федеральном уровнях обладает как само оборонное предприятие, так и его профком. Во всяком случае, наша профсоюзная организация имеет свой вес и в областном обкоме, и в ЦК профсоюза, членом которого также избран М.Н. Щербаков. Уже после окончания конференции и избрания на новый срок председателем первичной профсоюзной организации ГосМКБ «Радуга» Максим Николаевич поделился мыслями и выразил свою признательность коллективу за оказанные уже в который раз доверие и поддержку: - За плечами - семнадцать лет, которые я работаю в качестве председателя первичной профсоюзной организации. Сегодня, оглядываясь назад, понимаю, что периоды были разные – и в целом по стране, и в городе, и на предприятии. Перед нами ставились разные задачи... К сожалению, уже очень многих членов профсоюзного комитета - тех, что отдавали свои силы, энергию работе во благо коллектива, уже нет с нами. Но сегодня много молодежи в профсоюзном комитете. С одной стороны, мы оглядываемся назад, на наши дела и успехи в самых разных областях – это касается и заработной платы, и улучшения условий охраны труда, и социальной сферы – это санаторно курортное оздоровление взрослых, детский отдых, не говоря уже о культуре, спорте, вопросах занятости. И при этом мы смотрим с оптимизмом в будущее. Под занавес 2020 года сделали очень важный шаг – заключили соглашение по дополнительным льготам для членов профсоюза. В авиационной промышленности ГосМКБ «Радуга» теперь шестое предприятие, где такое соглашение вступило в силу. И это еще раз подчеркивает, что вся наша профсоюзная работа – во благо коллектива и что с администрацией предприятия мы решаем одну общую задачу. Новое направление, которое мы подхватили – проведение бесплатных юридических консультаций для членов профсоюза, будем обязательно развивать. С некоторых пор каждый член профсоюза вправе получить первичную консультацию профсоюзного юриста, причем это касается в том числе частной жизни, абсолютно бесплатно. Прошлый год показал, что такая помощь востребована. И это одно из направлений, в котором мы хотим продолжать развиваться. Работая еще самые первые годы в профсоюзном комитете, пока еще набивал шишки как председатель, мне запомнилась такая фраза. На мои очередные возражения опытные тогда члены профкома сказали: «Мы – профком, а ты как председатель – слуга того, кто нас избрал. Мы обязаны служить в интересах коллектива». Этому принципу я стараюсь следовать в своей работе и быть обращенным к коллективу. Только так мы сможем решать наши общие задачи. Анна Сухая Фото Алексея Константинова P.S. В рамках конференции состоялось награждение лучших спортсменов. Так, в номинации «Лучший спортсмен 2020 года» награжден представитель 393 ВП МО РФ Дятлов Константин; в номинации «Лучшая спортсменка 2020 года» - маляр цеха 37 Морзовик Ольга; в номинации «За преданность спорту» награжден начальник бригады 264 Зайцев Евгений, который на протяжении всей своей работы в МКБ «Радуга» блестяще совмещает производственную деятельность с профсоюзной и является членом спортивной комиссии более 20 лет.