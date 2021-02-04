1 января 2021 года после непродолжительной болезни ушел из жизни старейший работник приборного завода «ТЕНЗОР» и АО «НПП «ИНТЕГРАЛ» Чернов Пётр Андреевич, о котором просто невозможно не сказать. Он умер в первый день наступившего года. Жил, жил и вдруг сгорел, как свеча. Нас просто оглушила эта страшная новость. Пусть хоть малым утешением родным Петра Андреевича и всем нам, его друзьям, товарищам, коллегам, станут самые добрые воспоминания о нем. Пётр Андреевич родился в августе 1938 года в селе Хренище Воронежской области пятым ребенком в семье. Вся его трудовая деятельность связана с Минсреднемашем, затем Росатомом. С 1955 по 1981 год Пётр Андреевич работал на Уральском электрохимическом комбинате, где прошел путь от лаборанта до старшего инженера. В 1960 году после окончания Московского инженерно-физического института продолжил работу на Уральском электрохимическом комбинате Минсреднемаша, где стал высококвалифицированным специалистом, хорошо владеющим теорией и экспериментом в области аналитической спектрохимии и физико-химической технологии разделения изотопов урана. Своей работой на этом этапе он внёс существенный вклад в становление и развитие атомной промышленности. В 1979 году за научно-техническую разработку и промышленное внедрение новой техники ему была присуждена Государственная премия СССР, а в 1981 году - учёная степень кандидата технических наук. Его трудовая деятельность на заводе «ТЕНЗОР» началась в 1981 году в должности начальника центральной заводской лаборатории, где он сформировал коллектив высококвалифицированных специалистов и создал современную аналитическую базу, которая позволила решать на высоком научно-техническом уровне все вопросы как в области аналитического контроля, так и в области освоения новых технологий. С 1984 года Пётр Андреевич Чернов являлся секретарем партийного комитета приборного завода «ТЕНЗОР» и внёс большой вклад в становление и развитие предприятия. Именно в это время приборный завод «ТЕНЗОР» по всем технико-экономическим показателям являлся одним из самых высокоорганизованных и технически оснащённых предприятий отрасли, а в городе Дубне - ведущим градообразующим предприятием. С 1988 года Пётр Андреевич стал работать заместителем директора по качеству: занимался внедрением и совершенствованием комплексной системы управления качеством продукции, вопросами повышения ее качества. В ноябре 1990 года Пётр Андреевич вновь возвращается на должность начальника центральной заводской лаборатории. В это наиболее трудное для жизни предприятия время ему удалось сохранить работоспособный коллектив и принимать активное участие в работах по входному и технологическому контролю выпускаемых изделий, совершенствованию технологий, внедрению и замене материалов и реактивов. Возглавляемая Петром Андреевичем лаборатория, переименованная в ИЛ «Аналитик», одной из первых прошла аккредитацию на техническую компетентность в органах Госстандарта России, и этот статус успешно подтверждается до сих пор. По окончании трудовой деятельности на приборном заводе «ТЕНЗОР» Пётр Андреевич переходит на работу в АО «НПП «Интеграл», где продолжает применять свой богатейший опыт, являясь экспертом и ведущим специалистом этого предприятия. Во многом благодаря его усилиям АО «НПП «Интеграл» стал ведущим предприятием России в области защитных и специальных технологий. Талант и труды Петра Андреевича Чернова неоднократно были отмечены высокими государственными наградами. Петра Андреевича всегда отличали высокая компетентность, интуиция, умение решать сложные задачи. Это был энергичный, инициативный, творческий человек, настоящий генератор идей. Порядочность, интеллигентность, отзывчивость, желание всегда придти на помощь вызывали искреннее уважение и любовь коллег. Он был образцом деликатности и такта. Память о нём будет настолько же бесконечной, как его доброта ко всем нам. Пётр Андреевич был прекрасным семьянином. С женой Ниной Аркадьевной они вырастили двух талантливых дочерей и двух внуков, успехами которых он очень гордился. Он прожил долгую и яркую жизнь. Сильный хороший человек. Для семьи и всех нас это невосполнимая потеря. О нём мы будем вспоминать всегда с теплом и благодарностью. В наших воспоминаниях он наш учитель справедливости и наставник по жизни. Память о нем светла. Мы навсегда сохраним благодарность Петру Андреевичу за его труды и будем гордиться, что работали рядом с таким замечательным человеком. Коллективы ПАО «ТЕНЗОР» и АО «НПП «Интеграл»