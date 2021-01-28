Как минимум семьдесят дубненских семей в ближайшее время смогут въехать в новое жилье и справить новоселье. Все они построили квартиры в доме №22А на проспекте Боголюбова. На днях состоялось торжественное вручение ключей от квартир нескольким новоселам.

Как рассказал глава города С.А. Куликов, 21 января Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод дома в эксплуатацию. В областном министерстве этот дом считался проблемным, поскольку изначально предыдущий застройщик его должен был сдать ещё в 2018 году. После смены застройщика были продлены договора и началось активное строительство.

Дом, как уточнили представители компании-застройщика «ВЕЯ СТРОЙ», имеет общую площадь более 20 тысяч квадратных метров, 15 тысяч квадратных метров из них – жилая площадь.

Впереди у жильцов новостройки приятные хлопоты, связанные с ремонтом и обустройством квартир. А у компании-застройщика – планы по возведению новых жилых объектов, что позволит еще десяткам дубненских семей обрести собственное новое жилье.

Анна Сухая

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