Прaвослaвные верующие 19 января отметили один из вaжнейших христиaнских прaздников - Богоявление Господне или Крещение. В Дубне во всех храмах состоялись праздничные службы, а крещенские купания прошли на реке Дубне в Ратмино, на озере в Парке семейного отдыха на Большой Волге и в храме Смоленской иконы Божией Матери в левобережной части города. А сегодня мы представляем вам, уважаемые читатели, Главный храм Вооруженных Сил России, открытый в прошлом году в парке Патриот 9 мая, в День Победы. Этот храм в Крещение впервые освятил Иордань на Соборной площади. Побывать накануне праздника в главном храме Вооруженных сил страны удалось и нам и вовсе не случайно. В строительстве храма приняли участие и дубненские предприятия. Так, ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка в составе Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и Союза машиностроителей России внесло свою немалую лепту в строительство храма. Часть мозаик, из которых состоит алтарь храма, и ранее мы уже рассказывали об этом на страницах нашей газеты, выполнили в дубненской мастерской Михаила Полякова. Так что для дубненцев есть особый повод и интерес побывать в храме и прикоснуться к его святыням. В крещенскую ночь, которая в этом году была особенно морозной, каждый желающий смог окунуться в освященную купель, что на Соборной площади. Много здесь было и военнослужащих, представлявших едва ли не все виды войск России. Вокруг купели были разбиты отапливаемые палатки, где можно было и согреться, и переодеться, а также попить горячего чая. А после – ощутить непередаваемую благодать, которая нисходит на каждого пришедшего в храм в эту святую ночь. А всем, кто еще не был в Патриаршем соборе во имя Воскресения Христова, - самое время там побывать, тем более что на прихрамовой территории продолжается зимний фестиваль. Для посетителей организовано несколько зон отдыха - тюбинговый спуск, длинной более 50 метров, ледовый каток площадью свыше 3 тысяч квадратных метров, работает кухня. Кроме того, гости фестиваля могут посетить мультимедийную галерею «Дорога памяти». Зимний фестиваль уже посетили около 360 тысяч человек. Анна Сухая Фото автора и ТК «Звезда»