27 января 1944 года Ленинград салютовал в честь полной ликвидации вражеской блокады - разгрома немцев под Ленинградом.

В этот день произошло снятие 900-дневной блокады. Во время Великой Отечественной войны немало советских городов пережило осаду и освобождение от блокадного кольца. Однако, в подлинно трагическом и вместе с тем высоком смысле, блокада (900 дней) навсегда связалась в народной памяти с именем города - героя Ленинграда. Подвиг его жителей является беспримерным, исключительным не только в отечественной, но и в мировой истории.

Ленинградская блокада - это пример силы человеческого духа и мужества, несгибаемой воли и стойкости.

В настоящее время в Дубне проживает 16 жителей блокадного Ленинграда. Желаем им здоровья, бодрости духа, оптимизма и благополучия!

В блокадных днях

Мы так и не узнали:

Меж юностью и детством –

Где черта?

Нам в сорок третьем

Выдали медали,

И только в сорок пятом –

Паспорта...

(Ю.Воронов)

Н.М.Шувикова, председатель Городского совета ветеранов