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21.01.2021 04:26
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27 января 1944 года Ленинград салютовал в честь полной ликвидации вражеской блокады - разгрома немцев под Ленинградом.
В этот день произошло снятие 900-дневной блокады. Во время Великой Отечественной войны немало советских городов пережило осаду и освобождение от блокадного кольца. Однако, в подлинно трагическом и вместе с тем высоком смысле, блокада (900 дней) навсегда связалась в народной памяти с именем города - героя Ленинграда. Подвиг его жителей является беспримерным, исключительным не только в отечественной, но и в мировой истории.
Ленинградская блокада - это пример силы человеческого духа и мужества, несгибаемой воли и стойкости.
В настоящее время в Дубне проживает 16 жителей блокадного Ленинграда. Желаем им здоровья, бодрости духа, оптимизма и благополучия!
В блокадных днях
Мы так и не узнали:
Меж юностью и детством –
Где черта?
Нам в сорок третьем
Выдали медали,
И только в сорок пятом –
Паспорта...
(Ю.Воронов)
Н.М.Шувикова, председатель Городского совета ветеранов