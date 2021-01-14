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Музей должен развиваться Печать
14.01.2021 04:13

Как сообщил глава города С. А. Куликов, в левобережном отделении МАУК «Музей Дубны» «История создания крылатых ракет в Дубне» состоялось совещание по вопросам концепции развития. В нем приняли участие сотрудники самого музея, а также предприятия ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка во главе с генеральным директором В.Н.Трусовым.

В ходе совещания были обсуждены вопросы просветительской деятельности музея, стратегия и перспективы партнёрского взаимодействия, а также актуальные проблемы.

 

В первую очередь, по словам главы, необходимо обустроить навес для защиты экспонатов, которые находятся под открытым небом. Далее проработать вопросы взаимодействия с образовательными учреждениями Дубны и других городов, увеличения посещаемости, привлечения детей и молодёжи в музей. Необходимо также организовать работу учреждения в режиме онлайн на постоянной основе. Музей должен развиваться, идти в ногу со временем.

Важной темой совещания стало повышение доходов музея от внебюждетной деятельности. Всеми этими и другими важными вопросами в ближайшее время займётся новый заведующий левобережным отделением музея.

Подготовила Анна Владимирова

Фото пресс-службы администрации города
  		 
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