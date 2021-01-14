07 января 2021 года на 71-м году безвременно ушел из жизни заместитель генерального директора АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка КОЖЕМЯК Александр Николаевич.

Александр Николаевич родился 11 мая 1950 года в селе Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области. В 1973 году закончил Куйбышевский авиационный институт и был направлен в Дубну в ДПКО «Радуга», где работал инженером-конструктором СКО. С 1974 по 1984 год проходил военную службу в органах КГБ и был куратором МКБ «Радуга». С 1984 года и до последнего дня жизни Александр Николаевич занимал должность заместителя генерального директора по безопасности и персоналу ГосМКБ.

За время работы на предприятии проявил себя как высококвалифицированный, дисциплинированный, в высшей степени принципиальный и настойчивый начальник. Незаурядные организаторские способности, феноменальная память, увлеченность работой позволили ему сформировать сплоченный коллектив.

Действительная военная служба и одновременная работа на предприятии сформировали в Александре Николаевиче гармоничный набор знаний, который помогал ему с успехом решать любые сложные вопросы. Обретенный опыт позволял ему видеть мир как изнутри, так и снаружи и решать, казалось бы, неразрешимые формальности.

Его труд не остался незамеченным и к военным наградам присоединились многочисленные гражданские: орден «Знак Почета», медаль «В память 850-летия Москвы», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знак Губернатора Московской области «Благодарю», знак «Почетный авиастроитель», медаль имени «Первого в мире летчика – космонавта СССР Ю.А. Гагарина», орден «Дружбы», почетное звание «Почетный машиностроитель» и многочисленные ведомственные медали и знаки отличия, он также являлся лауреатом премии А.Я.Березняка.

Александр Николаевич был хорошим мужем, заботливым отцом и дедом, любил жизнь, работу, природу. Память о нем надолго сохранится в сердцах всех, кто с ним общался, жил и работал.

Администрация и профсоюзный комитет АО «ГосМКБ «Радуга»

им. А.Я.Березняка