Утро понедельника на этой неделе для всех детских садов и школ левобережья началось одинаково – с запаха мандаринов и нежданных гостей. Хотя этих гостей – сотрудников ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка, в дошкольных образовательных учреждениях и школах левого берега ждут всегда и каждый раз им рады. Перед Новым годом они по традиции приходят не с пустыми руками, а с ящиками мандаринов для ребят и взрослых – воспитателей и учителей. Вот и на этот раз не забыли никого. Ровно в десять утра от проходной КБ тронулся грузовик с ценным новогодним грузом по заранее намеченному маршруту. Первый на пути – детский сад №6 «Мечта». Встречает гостей во главе с главным инженером предприятия Анатолием Петровичем Утривановым заведующая Екатерина Викторовна Конина. Малышей, которые как раз были на прогулке, звать не стали – лишние контакты сейчас ни взрослым, ни детям не нужны. Но когда они вернутся с прогулки, заверила Екатерина Викторовна, то будут очень рады такому количеству мандаринов. Следующая остановка грузовика, наполненного абхазскими цитрусами, - школа №5. Директор школы Вадим Иванович Стенгач, поблагодарив делегацию КБ за предновогодний подарок, просит А.П. Утриванова задержаться хоть на пару минут и посмотреть, как преобразилась школьная столовая, холл на первом этаже после ремонта, выполненного на средства, выделенные предприятием. Но надолго задерживаться нельзя – впереди еще несколько остановочных пунктов, куда нужно успеть доставить новогодний сюрприз. Стоит ли говорить, насколько приятна коллективам детских садиков и школ такая забота и внимание со стороны шефов. Все они, принимая мандарины, говорили, что цитрусовые поднимают уровень витаминов в организме, так что сейчас, во время повышенной заболеваемости, этот фрукт как нельзя кстати. С этим, конечно же, не поспоришь, но то, что такой ароматный подарок в канун Нового года поднял всем им, и взрослым, и детям, не только уровень витаминов, но и настроение – очевидно. Людмила Петрова Фото Анны Сухой