Первое заседание Общественной палаты третьего созыва состоялось в конгресс-центре Особой экономической зоны «Дубна». Его участниками (помимо самих недавно избранных членов палаты) стали глава города Сергей Куликов, директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев, депутат Госдумы Ирина Роднина, а также депутаты Мособлдумы Марина Шевченко и Александр Орлов, депутаты Городского совета депутатов. Глава города, приветствуя участников, отметил, что Общественная палата – это прекрасный механизм взаимодействия общества и государства, который помогает установить необходимый диалог между гражданами, общественными и некоммерческими организациями и органами власти. Он также поблагодарил членов Общественной палаты прошлого созыва за активную работу, некоторые из этих горожан вошли в состав палаты и на этот раз. Сергей Александрович вручил Почётные грамоты членам Общественной палаты Елене Александровне Игнатенко, Виктору Васильевичу Катрасёву и Елене Анатольевне Штраниной за ту общественную работу, которую они проделали в процессе решения тех или иных вопросов в жизни города и его горожан. Ирина Контантиновна Роднина, поздравляя членов Общественной палаты с началом работы в новом составе, подчеркнула, что их деятельность в этом новом качестве должна выстраиваться исключительно в интересах жителей: - Вы стали членами Общественной палаты и это не только приятный момент, но и огромная ответственность, потому что люди, интересы которых вы представляете, ждут от вас работы, действий, интересных предложений. Я была членом Общественной палаты Российской Федерации еще первого созыва. Тогда было много вопросов: что такое общественная палата, нужна ли она… Но за эти годы общественная палата показала свою деятельность, дала много ярких личностей. Мне хочется пожелать, чтобы вы выполняли свою роль. Мы в свое время говорили, что общественные палаты – это протянутая рука государства к обществу. Я желаю вам, чтобы эта рука была на пульсе, чтобы интересы жителей были для вас в приоритете, а вам самим всегда было интересно работать. Одним из главных вопросов заседания стало избрание председателя Общественной палаты Дубны. С предложением кандидатуры на эту должность выступила Елена Александровна Игнатенко. Она обратилась к членам палаты с просьбой проголосовать за советника директора ОИЯИ, председателя Общественной палаты прошлого созыва Виктора Васильевича Катрасева, человека, чьи заслуги перед городом и чей авторитет в кругу предприятий и общественных организаций не нуждается в представлении. Это предложение было поддержано единогласно. Также были избраны и утверждены заместители председателя палаты. Ими стали директор СШ «Дубна» А.В. Чарыков и директор школы искусств «Вдохновение» А.В. Пасько. Были также сформированы комиссии Общественной палаты, избраны и утверждены председатели каждой из комиссий. Так, комиссию по городскому хозяйству, градостроительству, экологии и жилищным вопросам возглавил советник директора ОИЯИ Е.А. Штейн; комиссию по культуре, спорту и здоровому образу жизни - директор спортивного комплекса УСИ ОИЯИ В.Н. Ломакин; комиссию по развитию гражданского общества, межнациональных отношений, информационной политике и открытости власти - председатель Молодежного парламента при Совете депутатов г.о. Дубна Е.Н. Волков; комиссию по социальной политике и здравоохранению - старшая медицинская сестра терапевтического отделения поликлиники №1 ГАУЗ МО «ДГБ» Е.В. Чернякова; комиссию по экономике, науке, образованию - директор НП «Дубна» А.А. Рац. Впереди у членов Общественной палаты большая работа, которая, хочется в это верить, будет выстраиваться в интересах жителей. Анна Сухая Фото автора