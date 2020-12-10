(Из доклада отчетно-выборной конференции Городского совета ветеранов) Отчётно–выборная конференция Городского совета ветеранов состоялась в этом году в заочном формате. В связи с пандемией и введёнными ограничениями провести отчётно–выборные собрания в первичных ветеранских организациях и конференцию городской организации ветеранов с очным присутствием участников не представилось возможным. Поэтому публикуем подробный отчет на страницах газеты. Мероприятий, которые были проведены Городским советом ветеранов и первичными организациями, было за минувший год немало. Ведь этот год юбилейный: исполнилось 75 лет Великой Победы, 90 лет со дня образования Московской области и 75 лет атомной промышленности страны. И конец года – самое время, чтобы еще раз вспомнить о проделанной работе и подвести очередной итог. Городская организация ветеранов сегодня объединяет восемь первичных организаций. Три из них – территориальные. Это Совет ветеранов левого берега (председатель Нина Григорьевна Дьячкова), Совет ветеранов Большой Волги (председатель Галина Никитична Чижова) и Совет ветеранов институтской части города (председатель Надежда Семёновна Коныгина). Пять организаций имеют профессиональную принадлежность. Это ветеранские организации ОИЯИ (председатель Светлана Аркадьевна Елизарова), завода «Тензор» (председатель Надежда Борисовна Бородулина), Дубненского отделения Российского Союза офицеров запаса (начальник штаба Иван Михайлович Василенко), Общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры (председатель Анатолий Антонович Дудник) и Общественная организация ветеранов ОМВД России по г. о. Дубна (председатель Владимир Викторович Антипов). Тесные контакты установлены с Дубненским управлением социальной защиты (руководитель Габченко Л.А.), пенсионным фондом (Бурлака Н.П.), Отделением Всероссийского общества инвалидов и слабовидящих, членами Ассоциации жертв незаконных репрессий (руководитель Кульчицкая И.И.), Ассоциацией малолетних узников фашистских концлагерей (руководитель Юдин И.С.), Диабетической ассоциацией «Помощь» (руководитель Скиба Л.П.), ГОРУНО и др. Для нуждающихся в Совете проходят бесплатные консультации юриста Георгиевой Л.Р. По состоянию на 01.10.20г. на учёте в Дубненской организации ветеранов стоят ветераны ВОВ (участники и инвалиды ВОВ, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, малолетние узники, вдовы), ветераны труда, ветераны военной службы, правоохранительных органов, боевых действий, пенсионеры без льготного статуса, ветераны - пенсионеры прокуратуры, «почётные члены» Совета ветеранов, ликвидаторы ЧАЭС. В городском Совете созданы и активно работают комиссии по направлениям: организационно – методическая; патриотическое воспитание молодёжи (Майданова Валентина Михайловна); социально – бытовая (Медянина Раиса Петровна); культурно – массовая (Колодина Татьяна Геннадьевна); по здравоохранению (Новикова Нина Васильевна). Вся деятельность Городского совета ветеранов и первичных организаций строится на основании Устава для решения следующих задач: - защита социально- экономических прав и интересов ветеранов (пенсионеров); - привлечение ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодёжи, передаче ей лучших традиций в труде и служении Отечеству; - содействие утверждению в обществе высоких нравственных и духовных ценностей; - сохранение и обогащение национальной культуры и традиций народов России. Не ошибусь, если скажу, что за годы своей деятельности Городской совет ветеранов и первичные организации стали влиятельной силой в городе. Мы принимаем активное участие во всех проектах и мероприятиях города, а во время проведения выборных компаний наши пенсионеры показывают также пример активности. Городской совет работает по разработанному Советом и утверждённому перспективному и календарному планам работы. Заседания Совета и комиссий также проходят планово (по средам). Разработана номенклатура дел. Созданы рабочие группы по награждениям, по разработке нового Устава Организации (здесь поработали Дудник А. А., Трофимов В.Б., Мишина Т.М.). Деятельность Городского совета многогранна и разнопланова. Тема патриотического воспитания молодежи была и остается наиболее актуальной среди ряда других задач, решаемых сегодня ветеранскими организациями. Патриотизм – источник героизма, один из самых мощных рычагов нашей деятельности, об этом очень хорошо, и уже в который раз сказал президент РФ В.В.Путин. Он особо подчеркнул, что главным направлением является глубокий и искренний патриотизм. В этом направлении мы и работаем – настойчиво, с практическим решением возникающих проблем. Наша главная забота – растить патриотов, привлекая к этой работе ветеранов и людей старшего поколения. Указом президента 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Впервые в прошлом году совместно с горуно составлен тематический план мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так, мы провели семинар-совещание «Растим патриотов» на базе гимназии №11 в ноябре 2019 года. Под руководством комиссии по патриотической работе проведено заседание «Круглого стола» на тему: «Патриотическое воспитание молодежи». Участие в нем приняли ветераны, городская педагогическая общественность. С докладом выступил Василенко Иван Михайлович – начальник штаба отделения Российского союза офицеров запаса. Ветеранские организации и актив на высоком уровне проводят массовые мероприятия, посвященные памятным дням календаря, Дням воинской Славы. Ветеранская бригада, актив которой составляют Майданова Валентина Михайловна, Мошева Тамара Васильевна, Меньшенина Нина Алексеевна, Яцева Екатерина Николаевна, Хорошко Вера Николаевна, Болдина Раиса Александровна (руководитель Гребенщикова Лилия Александровна) выступали во всех учебных заведениях города с историко-литературной композицией, посвященной историческим сражениям Великой Отечественной войны. Это и 75-летие контрнаступления под Москвой, и 75-летие Сталинградского сражения, Курская Дуга, Блокада Ленинграда и др. Прошли массовые акции «Лес Победы», участие в которых приняли и ветераны, и молодежь. Во время торжественных мероприятий, проводимых в этом году, ветеранам вручали юбилейные медали «75 лет Победы». Эти награды, а их было почти 700 штук, вручали лично глава города или его заместители. Время требует обновления форм и методов работы. Согласно плану были проведены гражданско-патриотическая акция «Знамя Победы» в 6 учебных заведениях города; традиционная военно-историческая викторина «Победа в памяти молодых», на региональном этапе выявили победителей – это участники трех школ - №7, № 9 и гимназии №3. Организаторы викторины - Майданова В.М., Трофимов В. Б. и Яцева Е. Н. Мы провели и стали активными участниками «Диктанта Победы». Поздравление ветеранов с юбилеями – это еще одно важное направление нашей работы. Она ложится на первичные организации и спасибо им за это большое. Ежегодно проводим работу по благоустройству воинских захоронений, в т.ч. героев ВОВ, могил ветеранов Великой Отечественной войны. Хочется особо отметить организации ветеранов ЛБ и БВ. Проведены митинги, посвященные великим сражениям в Великой Отечественной войне (Московская, Сталинградская, Курская), организованы экскурсии в г. Ржев к мемориалу (совместно с активистами ГС, ветеранами, волонтёрами), «Курская Дуга» (вместе с ветеранами ВОВ и школьниками). Установлено индивидуальное шефство над участниками Великой Отечественной войны. Городской совет оказал помощь и принял участие в открытии сквера в честь 75–летия Победы в Особой экономической зоне «Дубна». В конце октября при нашем активном участии открыт информационный стенд, посвященный нашему земляку, военачальнику Терентьеву Гурию Никитичу в сквере Ветеранов. Наши инициативы находят поддержку у администрации города, депутатов Городского совета - Тамонова Андрея Владимировича, Руденко Александра Ивановича и других. Хороший подарок к юбилею Победы ветеранам сделали художники Дубны: они выполнили их портреты и подарили на встрече, которая проходила в выставочном зале ДК «Октябрь». В последнее время в школах стали внедряться образовательные проекты «Детство, опаленное войной» или «Детство отняла война». Цель – в доступной форме рассказать школьникам о земляках, проявивших личное мужество и героизм, чтобы на жизненных примерах воспитывать достойных патриотов. Собранный материал должен войти в отдельное издание - книгу и выйти отдельным тиражом. Инициатор этого проекта Гребенщикова Л.А. – председатель комиссии по патриотическому воспитанию ветеранской организации Большой Волги. Большое внимание в последнее время уделяется работе музеев боевой и трудовой славы. Они позволяют за короткое время совершить путешествие в историю, увидеть прошлое и день сегодняшний, сопоставить, сравнить события разных эпох, познакомиться с подлинными документами и экспонатами. Городскому совету вместе с первичными организациями удалось ко Дню Победы открыть музей в Доме ветеранов, а также в загородном лагере «Сосновый бор». Городской Совет ветеранов направил материалы музея школы № 1 на областной смотр-конкурс. В результате музей удостоен почетной грамоты Областного совета ветеранов и диплома лауреата. В во Всероссийском конкурсе музей школы №1стал победителем. Хочется также особенно поблагодарить первичные организации за оформление экспозиций по истории своих организаций. Отдельная благодарность левобережной организации и лично ее председателю Дьячковой Нине Григорьевне за передачу в дар музею Городского совета нескольких альбомов с ценным информационным материалом, а организации институтской части города и ее председателю Коныгиной Надежде Семёновне - за архивные протоколы Совета, из которых мы узнали о первых активистах этого движения. В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы продолжили проведение цикла уроков мужества для учащихся и студентов. Главная задача этих уроков донести до сознания молодежи историческую правду о Великой Отечественной войне. Показать героизм, мужество советских солдат и офицеров, ветеранов трудового фронта, включая наших земляков. Лучшими организаторами этих уроков являются Юдин Иван Степанович, Яцева Екатерина Николаевна, другие члены Ассоциации узников и репрессированных, Гребенщикова Лилия Александровна, Калагина Светлана Владимировна, Хорошко Вера Николаевна, Болдина Раиса Александровна и др. Городской совет имеет все необходимые условия для работы. У нас есть замечательный Дом ветеранов с оборудованными помещениями. К 75 годовщине Победы с целью художественно-эстетического просвещения жителей начал работать Выставочный зал с постоянно меняющейся экспозицией. Разнообразные клубы, которые работают в стенах Дома ветеранов, предоставляют возможность ветеранам выбирать занятия по душе. Созданная система клубов позволила регулярно проводить занятия хоров «Волжанка» и «Сударушка» (руководители Кучеренко Сергей Викторович, Немцев Владимир Николаевич), кружков декоративно – прикладного творчества, музыкально – поэтической гостиной, клуба диабетиков «Солнце на ладони», шахмат и др. Руководители клубов бесплатно проводят свои занятия, делятся знаниями и умениями. Несмотря на мудрость и опыт пенсионеров, большое значение придаём их просвещению. В рамках нашей программы «Связь поколений» работает клуб компьютерной грамотности. Занятия проводит компания «Телесеть плюс». Так, за 2019-2020 годы с их помощью обучение прошли 50 человек. Большим интересом пользуется клуб иностранных языков «Полиглот», где пенсионеры вспоминают и вновь изучают немецкий, английский языки. Разработана программа «Университет жизни» - темы для встреч навеяны самой жизнью. По пятницам проводились встречи с профессионалами в области социальной и правовой защиты пенсионеров, мы встречались со специалистами ЖКХ, медицины, работниками сферы безопасности и др. Проводится много различных мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам в истории города, области и страны. Это «День Защитника Отечества», «Международный женский день», «День Победы», «День семьи, любви и верности», «День матери», «День города», «День пожилого человека», «Новый год» и др. Многим запомнился День народного единства и праздник «Славься, Русь – Отчизна моя!». Ветераны познакомились с историей праздника, с интересом просмотрев об этом фильм. Прошёл тематический вечер «Непокорённый Ленинград», посвященный снятию блокады Ленинграда. На встречу были приглашены участники блокады, которые поделились своими воспоминаниями о том тяжёлом времени. Городской Совет в своей работе взаимодействует с учреждениями культуры по вопросам организации досуга и культурного обслуживания пожилых людей, проводит мероприятия не только в своём помещении, но и на других площадках города: в ДК «Октябрь» и ДК «Мир», Парке семейного отдыха. Мы всегда рады встречам с хором мальчиков музыкальной школы, с театральным коллективом студентов университета «Дубна» и др. Большую культурно – массовую работу проводят первичные ветеранские организации. Вот некоторые цифры. За последние четыре года проведено почти 160 клубов общения, в которых приняли участие почти шесть тысяч человек. Было проведено десять прогулок по Московскому морю, в которых приняли участие 350 человек, организовано 26 экскурсий, в том числе поездки в Санкт – Петербург, Новый Иерусалим, Сергиев Посад, Снегири, Кострому, Ржев, Архангельское, Тверь, Спас угол. Мы были в музее Салтыкова – Щедрина, увидели новогоднюю Москву, побывали в Государственной Думе…Побывали на объектах Канала им. Москвы, на шлюзе №1», были в музее Дубны, музее истории науки и техники ОИЯИ, музее крылатых ракет. Всего этими увлекательными мероприятиями были охвачены более шестисот человек. Первичная организация институтской части города систематически организует встречи с постояльцами Дома – интерната «Рождественский». Хорошую форму поздравления с Новым годом ветеранов, которым уже трудно выходить из дома, применяет Совет ветеранов Большой Волги. Они вместе с клубом «Юна – спорт» поздравляют ветеранов и вручают им новогодние подарки на дому и в клубе. А Совет ветеранов левобережья организовал поздравление участников ВОв в период эпидемии по телефону с исполнением любимой ветераном песни. Совет ветеранов БВ проводит клубы по интересам. Их организуют сами члены Совета (клуб поэзии – Панкрашкина Л. А., классической музыки – Новикова Н.В., любителей живописи – Соседова А. Н.).Клубы проводят в здании библиотеки семейного чтения. Особенно хотелось бы остановиться на культурно-просветительной и воспитательной работе одного из самых активных членов нашей организации, участника ВОв Валентина Елисеевича Уралова. В 2017-2020 годах им было проведено более 70 культурно – воспитательных мероприятий. Валентин Елисеевич принимает самое активное участие в проведении мероприятий, связанных с памятными, юбилейными и историческими датами в жизни нашей страны и города. Все значимые мероприятия в жизни ГСВ освещаются по местному телевидению и в печати. Мы работаем в тесном контакте со всеми СМИ города. Здесь мы должны поблагодарить председателя комиссии Городского совета Силину Светлану Александровну и первичные организации. В уходящем году мы разработали проект «Добрые дела - 75 годовщине Победы» (разработчики Шувикова Н.М., Колодина Т.Г., Короткова Т.В.). Особые слова благодарности в адрес Дубненского отделения Российского Союза офицеров запаса и лично начальнику штаба Василенко Ивану Михайловичу. Интересны формы работы этого коллектива и высокая активность в проведении многих мероприятий: правильно подобранный репертуар песен, стихов, внешний вид участников коллектива, их культура исполнения – всё это придаёт большую значимость встречам. Важным направлением Городской совет считает работу по обобщению опыта работы ветеранских организаций. Первыми с опытом работы на одном из заседаний Городского Совета, выступила председатель Совета БВ Чижова Галина Ильинична. Опыт уникален. Материал подготовлен для области. На пленуме Московского областного Совета в июле 2020 года с темой «Работа ветеранской организации с молодыми учёными ОИЯИ» выступила председатель Елизарова Светлана Аркадьевна и ее заместитель Губкова Галина Николаевна. Аналогичного опыта в Московской области нет. Эта организация работает самостоятельно с 2018 года и заслуживает много добрых слов. Отчёт был бы неполным, если бы я не упомянула еще одного члена Совета ветеранов - Дудника Анатолия Антоновича. Являясь председателем Совета ветеранов прокуратуры, он немалую помощь оказывает в решении юридических, правовых вопросов, которые часто возникают. Это человек, который никогда не откажет, несмотря на свою занятость, всегда найдёт время прийти в Совет, чтобы проконсультировать, подсказать, что и как надо делать. Отдельные слова благодарности Антипову Владимиру Викторовичу, который последние два года решает вопросы по обеспечению городского совета подарками для ветеранов и всегда откликается на просьбы. У Владимира Викторовича небольшая, но сплочённая организация ветеранов органов внутренних дел. Мы вправе гордиться достижениями на уровне области и России. По итогам областного смотра конкурса «Фронтовые концертные бригады боевыми дорогами Подмосковья» в 2017 году были удостоены диплома 1 степени и ещё 5 дипломов в разных номинациях. В 2017 году два наших хора приняли участие в областном смотре – конкурсе ветеранских хоров и получили дипломы лауреатов. В 2019 году приняли участие в Первом открытом фестивале творчества людей старшего поколения и были удостоены трех дипломов. Лауреатом премии Губернатора МО стал Совет ветеранов БВ в номинации «Здоровый образ жизни», а также ансамбль отделения Российского союза офицеров запаса «Фронтовые песни». Три премии Губернатора в номинациях «Спасибо деду за Победу» удостоена первичная организация БВ. В 2020 году опыт работы ветеранской организации Большой Волги отправлен на областной конкурс первичных ветеранских организаций, программа ансамбля Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса представлена на областной смотр творческих программ «Война. Победа. Память». «Сборник материалов для использования в школьных тематических мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.» – автор Гребенщикова Л.А., примет участие в областной презентации печатных материалов. Одно из важных направлений в работе Городского совета является работа социально - бытовой комиссии. Ее работа направлена на улучшение жилищно-бытовых условий и материального положения участников ВОв и других категорий ветеранов, на вовлечение их в активную общественную жизнь. По актам обследования и опросу ветеранов составлены списки ветеранов, нуждающихся в улучшении условий жизни, и направлены в администрацию города. Таких у нас 56 человек. Городской совет ветеранов не остаётся равнодушным к нуждам пожилых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Ветеранам, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям на основании их обращений была оказана матпомощь. Стараемся активно сотрудничать с поликлиниками и с 2017 года совместно с системой здравоохранения организуем госпитализацию ветеранов (под руководством Новиковой Н.В.) в госпиталь «Ветеранов войны и труда». Совместно с поликлиниками ежегодно организуются лектории по заболеваниям сердечно – сосудистой и нервной систем, желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета и др. Оказываем помощь ветеранам в оформлении электронной записи к врачам. Социально – бытовая комиссия ГСВ выражает благодарность всем, кто оказал материальную помощь и моральную поддержку всем категориям ветеранов. Так, наши градообразующие предприятия ГосМКБ «Радуга» и ОИЯИ ежегодно оказывают материальную помощь бывшим работникам по заявлениям. Районными советами ветеранов организованы посещения маломобильных ветеранов тружеников тыла, детей войны на дому с вручением продовольственных наборов. В этому году члены Советов посетили всех участников ВОв на дому и поздравили их с юбилеем Победы, волонтёры вручили ветеранам продуктовые наборы. Также «Народный фронт» (г. Москва) оказал материальную помощь активу городского совета, труженикам тыла, вдовам участников войны, узникам и одиноко проживающим пенсионерам. В прошлом году местными предпринимателями была проведена благотворительная акция по замене счётчиков горячей и холодной воды ветеранам, компания «Мособлгаз» совместно с социально-бытовой комиссией на протяжении многих лет проводит благотворительную акцию по замене и техническому обслуживанию газового оборудования в квартирах ветеранов. Так, например, в 2016-17 годах установлено 17 газовых колонок, 126 газовых плит, заключено более 120 договоров на техническое обслуживание газового оборудования. В 2020 году установлено еще 11 газовых плит, 3 газовых котла ,1 газовая колонка, заключено 35 договоров на техническое обслуживание газового оборудования. Важным событием стало посещение ветеранов священником храма Похвалы Пресвятой Богородицы Аркадием Терёхиным. Одиннадцати жителям блокадного Ленинграда были вручены юбилейные медали и подарки от Ленинградской епархии. Отдельные слова благодарности Совету директоров предприятий научно-технического комплекса нашего города и лично его председателю Владимиру Николаевичу Трусову за то, что не оставляют просьбы ветеранов без внимания. Спасибо предприятиям ОИЯИ, ГосМКБ «Радуга им. А.Я.Березняка», Дубненскому машиностроительному заводу, АО «Тензор» за приобретение ценных подарков и материальное поощрение ветеранов. Стоит отметить, что также благотворительный фонд «Память поколений» предложил безвозмездную помощь в приобретении слуховых аппаратов для ветеранов ВОв, а по инициативе губернатора МО проводится акция по обеспечению участников войны мобильными телефонами. Низкий поклон и слова благодарности за многолетнюю работу в ветеранском движении нашим старейшинам – Дьячковой Нине Григорьевне, Коныгиной Надежде Семёновне, Чижовой Галине Никитичне, которые передали бразды правления новым председателям, но обещали быть всегда рядом и быть почётными членами нашей городской организации. В своём отчёте мы остановились на вопросах, которые нам удалось решить, их много. Но ещё больше перед новым составом стоит задач, которые необходимо решать, чтобы городская организация и дальше развивалась и оставалась одной из лучших организаций в области. Н.М.Шувикова, председатель Городского совета ветеранов Фото из ветеранского архива