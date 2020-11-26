Компания «ВестМедГрупп» из Дубны в кратчайшие сроки – всего за последние полгода обеспечила жизненно важным высокотехнологичным медицинским оборудованием свыше 150 объектов здравоохранения страны и установила в них более 30 тысяч единиц изделий, в том числе, собственного производства.

Сегодня сотрудники компании параллельно ведут работы по оснащению современными системами медицинских газов и монтажу оборудования более чем на 15 объектах Москвы, Московской области, а также Камчатского края.

В списке перепрофилированных объектов, в основном, для больных с диагнозом COVID-19, такие крупные, как торговый центр «Мой Молл» в Раменском районе, где специалисты «ВестМедГрупп» оборудовали более 2100 коек и установили газификатор.

17 ноября здесь был открыт самый большой в Подмосковном регионе временный госпиталь для пациентов с коронавирусом, который начал прием больных. В Ногинском районе переоборудован физкультурно-оздоровительный комплекс «Акрихин», в нем также установлен газификатор, оборудованы порядка 450 коек. А в районной клинической больнице города Видное полностью переоборудованы системы медицинского газоснабжения и установлены около 520 консолей.

Большую работу такого же плана «ВестМедГрупп» ведет в медучреждениях столицы. Высокотехнологичными системами газоснабжения оборудованы и продолжают оснащаться инфекционная больница № 2 Департамента здравоохранения города Москвы, городская больница имени С.И. Спасокукоцкого, две детских клинических больницы – им. З.А. Башляевой и им. Г.Н.Сперанского.

Всего за последние полгода «ВестМедГрупп» удалось обеспечить жизненно необходимым оборудованием свыше 150 объектов здравоохранения в разных регионах страны, а также провести работы по перепрофилированию больниц для приема больных с диагнозом COVID-19.