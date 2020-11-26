В октябре этого года 50-летний юбилей отметило Дубненское среднее сельское профтехучилище №5 – ныне знакомое горожанам как Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Аграрно-технологический техникум «Дубна». На страницах нашей газеты накануне юбилея учебного заведения стартовала серия публикаций из истории профтехучилища №5. В их основу легли воспоминания преподавателей разных лет, а также первого директора Дубненского среднего СПТУ №5 Николая Ивановича Судоргина. Все эти публикации были написаны преподавателями, многие из которых как раз стояли у истоков создания училища и помнят, с чего начиналось учебное заведение, которое уже через несколько лет получило общесоюзную известность. Они прекрасно помнят, как в 1977 году СПТУ было награждено переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за успехи, достигнутые в подготовке кадров. Впервые в истории Всесоюзного социалистического соревнования было отмечено учебное заведение подобного типа. Такой высокой награды до этого за все время существования города Дубны не удостаивалась ни одна организация! Так вот, все фрагменты воспоминаний, которые «Встреча» публиковала на своих страницах, были взяты из книги «С чего мы начинали…», выпущенной Н.И. Судоргиным. Не так давно в стенах техникума состоялась ее презентация, на которую собрались студенты, преподаватели, а также ветераны учебного заведения, чтобы вместе вспомнить былые годы из жизни училища и обсудить нынешнее положение дел в нем. Автора книги – Николая Ивановича Судоргина были рады видеть все. И студенты, для которых он – недосягаемая, на первый взгляд, величина, выдающаяся личность. И нынешние преподаватели, которым, чего греха таить, явно не хватает авторитетного и мудрого руководителя. И тем более ветераны, для которых Николай Иванович - директор принципиальный, порой даже слишком. Но через призму лет он все больше вспоминается как прекрасный наставник, хороший управленец и одновременно мощный хозяйственник, сумевший вначале создать коллектив, а позже его сплотить, а само училище сделать одним из ведущих учебных заведений страны. И мне, прочитавшей книгу Н.И. Судоргина от корки до корки, теперь понятна боль руководителя и возмущение, не без которых написано обращение к читателям. Впрочем, об этом Николай Иванович говорил и на самой встрече по случаю презентации книги. «Проходят годы, меняются люди, но память хранит все, что связано с событиями, прошедшими в конце двадцатого столетия. Это связано с изменением конституционного строя, падением великого государства - СССР, предательством верхушки руководителей КПСС…Разрушено государство, коммунистическая партия, развалены общественные институты. С горечью приходится вспоминать о тех временах, о пройденном пути, с благодарностью относиться к тем, кто внес свои знания, опыт в развитие государственной системы профтехобразования, ибо непременным правилом прошедшего времени являлось все делать для любимой Родины…» В своей книге Николай Иванович уделяет огромное место становлению училища и людям, единомышленникам, которые, как и он, были пропитаны идеей, духом созидания: «Должен отметить, горжусь тем, что меня окружали люди, полностью отдающие свои силы, знания, опыт делу воспитания и подготовки высококвалифицированных кадров, когда я работал директором этого учебного заведения. Со многими из них общаюсь до сих пор…» В книгу вошли воспоминания многих из ветеранов – Матвеева Александра Андреевича, Маркеловой Светланы Анатольевны, Прислонова Николая Николаевича, Катаевой Валентины Ивановны, Червякова Виктора Захаровича, Алпацкого Александра Филипповича, Жаркова Владимира Дмитриевича, Смирнова Николая Петровича… Всем им, соавторам книги, Николай Иванович вручил по новенькому с духом типографской краски экземпляру, на добрую память. А тем ветеранам или нынешним преподавателям и студентам, кто желает больше узнать об истории их учебного заведения, советую взять экземпляр в библиотеке техникума. Мы же продолжим на страницах газеты публиковать воспоминания ветеранов. И, быть может, кто-то из тех, кто не успел подготовить материал для книги, еще откликнется и пришлет в редакцию газеты свои размышления и воспоминания о годах работы в СПТУ №5. Анна Сухая Фото автора P.S. Встреча с автором книги длилась несколько часов. Николай Иванович – прекрасный собеседник, рассказчик, оппонент. С ним действительно интересно. Думаю, что презентацию его книги было бы не лишним провести, например, и в городской библиотеке, чтобы не только бывшие преподаватели, но и любой из горожан, знающий автора или кому близка судьба училища, смог поближе познакомиться с книгой и ее автором.