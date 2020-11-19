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Риск заражения высокий Печать
19.11.2020 08:06

2408 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье с 13 по 16 ноября. В том числе 810 случаев заболевания - за минувшие сутки (по данным на 16 ноября).

Всего на настоящий момент по информации Министерства здравоохранения Московской области в Подмосковье выявлено 97 467 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались за время пандемии 1 811 человек. Выздоровели и выписались из больниц - 71 822 человека.

В Дубне (по состоянию на 16 ноября), зафиксировано 635 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Прирост числа заболевших продолжается. Так, например, 11 ноября было выявлено 10 заболевших, 12 ноября - 14 инфицированных. 16 ноября еще 9 обследованным дубненцам был официально поставлен диагноз «коронавирусная инфекция». Это официальная статистика.

Реальные же цифры заболеваемости гораздо выше. Во-первых, у многих заболевших вирус протекает в легкой форме, так что они и не подозревают, что инфицированы. Во-вторых, есть и такие, кто даже при наличии признаков ОРВИ не обращается в больницу и лечится самостоятельно.

И, наконец, погрешность в тестировании и выявлении коронавируса все еще остается высокой, в том числе из-за коварства вируса, распознать который даже по анализам крови и ПЦР можно не на каждой стадии заболевания.

Медики по-прежнему призывают носить маски, соблюдать гигиену и держать дистанцию в общественных местах. Это позволит снизить риск заражения.
  		 
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