16 ноября стало известно, что дубненский доктор – известный сосудистый хирург Сергей Борисович Сидоренко возглавил Кимрскую центральную районную больницу. Нового главного врача коллективу представил специально приехавший по этому случаю в Кимры заместитель председателя Правительства Тверской области – министр экономического развития Тверской области Иван Игоревич Егоров.

Доктора Сергея Сидоренко в нашем городе знают как продолжателя медицинской династии, очень чуткого и неравнодушного профессионала, грамотного и принципиального хирурга. С недавних пор Сергей Борисович является депутатом Горсовета Дубны, а также ведущим хирургом-флебологом в клинике «МедЭксперт Дубна». В клинике «МедЭксперт Дубна» в ближайшее время он продолжит работу в качестве хирурга.

В своем кратком обращении к коллективу Кимрской ЦРБ Сергей Борисович подчеркнул, что в лечебное учреждение он пришел всерьез и надолго, нацелен на серьезную и ответственную работу. Этого же он ожидает и от всего коллектива больницы. Также С.Б. Сидоренко рассказал коллегам, что является выпускником Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, окончил ординатуру по сосудистой хирургии. Он уверен, что при поддержке регионального правительства и лично губернатора Игоря Рудени ситуацию в сфере здравоохранения в Кимрах удастся кардинально изменить к лучшему. Начать работу главный врач планирует с посещения каждого из отделений ЦРБ и знакомства с сотрудниками.

Зампред Правительства Тверской области Иван Егоров подтвердил, что внимание к Кимрам остается высоким. Финансирование строительства в городе новой детской поликлиники подтверждено на федеральном уровне. Губернатор Игорь Руденя держит вопрос на личном контроле.

«На должность главного врача в Кимры призван хороший специалист, – обратился к медикам Иван Егоров. – Не секрет, что в качестве положительного примера эффективной медицины кимряки приводят соседнюю Дубну. У Сергея Борисовича имеется большой опыт, с учетом которого мы ждем существенных качественных изменений в кимрском здравоохранении».

Нам лишь стоит добавить, что Сергей Сидоренко в 2019 году стал победителем областного конкурса «Народный доктор Московской области». За врачей голосовали сами жители. Доктор Сидоренко набрал максимальное число голосов жителей Подмосковья. Такая народная любовь и доверие пациентов, пожалуй, лучшая оценка его труда. Желаем успешной работы на новом месте. Уверены, Сергею Борисовичу по силам будет главная задача – поднять здравоохранение Кимр на достойный уровень.

Анна Сухая

фото 360tv.ru