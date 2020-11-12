Спортсмены МОАТТ «Дубна» приняли участие в Первенстве города по гиревому спорту среди коллективов физической культуры, которое проходило в Доме физкультуры ОИЯИ. Честь техникума защищали Бойков Данил, Дулепов Аркадий, Максимов Егор, Калинин Данил под руководством руководителя физического воспитания Пивоварова Бориса Робертовича. Все ребята улучшили свои личные рекорды, которые они демонстрировали ранее. Соревнования проводились в упражнении - рывок гири 24кг последовательно правой и левой рукой, согласно правилам соревнований Федерации гиревого спорта России. Результат определялся в очках: количество рывков одной рукой суммировали с количеством рывков другой рукой и делили на два. В сумме студенты под руководством своего наставника подняли полуторапудовый снаряд 230 раз! А лучшим среди студентов техникума оказался Максимов Егор, он превзошёл рекорд Алексея Захарова из, показанный два года назад и поднял 24-килограммовую гирю 51 раз! Не сговариваясь, ребята посвятили все свои спортивные достижения 50-летнему юбилею техникума, который отмечался в конце октября. Вот такой отличный спортивный подарок! Подготовила Анна Владимирова