30 октября в Дубне был избран новый глава. Им стал доктор физико-математических наук, в недавнем прошлом председатель Городского совета депутатов Сергей Александрович Куликов.

Совет депутатов единодушно проголосовал за С.А. Куликова, который в последние недели исполнял полномочия главы администрации нашего города после ухода в отставку прежнего руководителя наукограда М.Н. Данилова. Согласно действующему порядку, был объявлен конкурс на замещение вакантной должности, создана конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы городского округа, в которую вошли пять представителей нашего города и столько же представителей Правительства Московской области.

Всего в комиссию поступили документы от четырех кандидатов: это Карейша Павел Григорьевич (ведущий специалист по охране труда Университета «Дубна»), Куликов Сергей Александрович (врип главы администрации города), Руденко Александр Иванович (директор школы №1), Степаненко Алексей Александрович (заместитель главы администрации города).

Один из кандидатов Карейша П.Г. представил на рассмотрение комиссии неполный пакет документов, поэтому его кандидатура для дальнейшего голосования была отклонена.

Ещё один кандидат - Руденко А.И., не смог присутствовать на заседании Совета депутатов и выступить со своей программой по причине болезни.

Перед собравшимися выступили два кандидата: Куликов С.А. и Степаненко А.А., кратко определив первоочередные и основные задачи своей деятельности на посту Главы города.

По итогам открытого голосования победил Сергей Александрович Куликов. За него отдали голоса 18 депутатов. По кандидатурам Руденко А.И. и Степаненко А.А. депутатский корпус единогласно воздержался в голосовании.

В своей речи С.А. Куликов обозначил важнейшую основную проблему – сложное состояние городских финансов. За многие предыдущие годы накопилась очень большая закредитованность, необходимо пополнять доходную часть бюджета, для этого нужно, как минимум, чтобы компании, работающие в Дубне, здесь же были зарегистрированы и здесь же платили налоги, также городские власти пытаются привлечь новых инвесторов в экономику наукограда.

Также были отмечены пять первоочередных проблем, которые необходимо решить:

- долги города по газу (необходимо разблокировать работу одной из городских котельных);

- решить проблему обманутых дольщиков;

- по мусоросжигательному предприятию необходимо принять все законные меры, чтобы неприятные запахи больше не беспокоили жителей, особенно в левобережной части города;

- устранить недоделки на набережной и принять ее на обслуживание;

- навести порядок с внутриквартальными дорогами, принять их на обслуживание.

Обозначены ТОП-5 больших дел, которые необходимо реализовать в ближайшие годы:

- создание при нашей городской больнице сосудистого отделения, чтобы дубненцев с инсультами и инфарктами перестали возить в Дмитров и Долгопрудный;

- строительство детской поликлиники на правом берегу;

- решение проблем по аварийному и ветхому жилью, вести комплексное развитие территорий города;

- развитие инженерной и транспортной инфраструктуры: строительство питающего центра по электричеству, реконструкция городских очистных сооружений, добиться организации быстрого транспорта до столицы и обратно, т.е. должен появиться поезд с коротким временем в пути;

- создание благоприятных условий в городе для развития городских предприятий, научного комплекса, образовательных учреждений (строительство нового общежития в университете, открытие физико-математического лицея, ремонты школьных зданий и стадионов).

Вместе с тем необходимы изменения в кадровой политике администрации города, считает С.А. Куликов. В ее структуре, планируется в следующем году запустить работу школы кадрового резерва.

Депутаты также задали множество дополнительных вопросов по проблемам в разных сферах городской жизни и о путях их решения. На все вопросы Сергей Александрович дал лаконичные осмысленные ответы и в заключении своей речи подвел краткое резюме «стать Главой и быть Главой – две разные вещи. Это не работа – а стиль жизни».

Сергей Александрович Куликов родился 6 июня 1977 года в Рязанской области.

В 2000 году окончил Тульский государственный университет.

В 2006 году ему присвоена ученая степень кандидат физико-математических наук, в 2018 году – доктор физико-математических наук.

В 2006 году окончил Международный институт менеджмента «ЛИНК» по президентской программе переподготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.

В 2007 году прошёл повышение квалификации в Школе кадрового резерва в учебно –образовательном центре «Дубна», а также в Академии менеджмента Саксонии в Германии. В 2012 году – в учебном заведении «US Market and Global Innovation access».

Трудовую деятельность начал в Объединённом институте ядерных исследований в 2000 году, пройдя путь от стажёра-исследователя до начальника научно–экспериментального отдела комплекса спектрометров.

По материалам Городского совета депутатов подготовила Анна Сухая