В училище я пришла в 1978 году, приехав с Дальнего Востока, где работала в средней школе №9 лет после окончания государственного педагогического института в городе Комсомольск-на-Амуре. Пыталась устроиться в школу, но мест не было. Прождав год с лишним, наконец, я получила предложение от ГОРОНО преподавать физику в СПТУ-95. Училище произвело на меня впечатление: это было большое современное здание (оно и сейчас достойно выглядит). Вокруг была благоустроенная территория: двор обрамляли кусты сирени, росли молодые голубые ели, на клумбах - пышное цветение. Войдя в здание, я оказалась в просторном фойе с большими цветными витражами. Шли уроки, все были заняты. Встретил меня заместитель директора по учебно-воспитательной работе Туркин Леонид Васильевич и проводил к директору. Пока мы шли к кабинету, я обратила внимание на идеальную чистоту и прекрасно оформленные стенды. В аудиториях стояла рабочая тишина. Наконец дверь открылась, и я увидела мужчину колоритной внешности, подтянутого, с ясными мудрыми глазами. Николай Иванович приветливо встретил, поздравил с началом трудовой деятельности и пожелал успешно влиться в коллектив, после чего направил к завучу учебной части Водоватовой Зинаиде Леонтьевне. Надо сказать, что коллектив оказался на редкость дружным и работоспособным. Всех педагогов, мастеров, сотрудников сплотила и сдружила общая цель: пустое здание, сданное строителями, надо было обживать, делать пригодным для учебного процесса. Не за деньги, а за выполнение поставленной задачи, работали с восьми утра до восьми вечера. Теперь так не умеют, а главное не считают нужным так бескорыстно трудиться. Я приехала в училище гораздо позже: восемь лет спустя после создания материальной базы. Меня поражала мобильная взаимопомощь педагогов при очередной проверке из управления. Невозможно было допускать промахи, чтобы не подвести училище. Работая, я поняла, что Николай Иванович, как полководец, умело настраивал и вел коллектив только к победам. В училище всегда были переходящие Красные знамена за победы в социалистическом соревновании. После перестройки остались навечно два знамени. Эти реликвии находятся в музее техникума. Николай Иванович был с нами строг, но всегда справедлив. В стенах училища доставалось нам от него крепко, но вне стен он уверял, что у него самый талантливый, трудолюбивый коллектив и в обиду не давал никого. Его уважали и учащиеся. Когда он шел по коридорам, ребята непроизвольно затихали и отходили в сторону. Ребят было много, поэтому сразу три преподавателя вели физику: Нинель Ивановна Герасимовская, Нина Николаевна Лавренникова и я. Мне эти два педагога передавали опыт работы, особенности методики преподавания в училище, за что я им очень благодарна. Получив рабочий кабинет под номером 12, я взялась за работу, окунувшись в бурную увлекательную жизнь училища. Надо сказать, что материальное обеспечение учебных кабинетов было на высоком уровне: несколько раз в год мы ездили в учколлектор за необходимыми приборами для работы. Затем я получила классное руководство в группе строителей, где работал мастером Петров Владимир. Я не представляла, что государство так заботится о подрастающем рабочем поколении: ребят бесплатно одевали, начиная с нижнего белья и заканчивая верхней одеждой на все сезоны; кормили обильно и вкусно завтраком, обедом, полдником, ужином; предоставляли бесплатное общежитие. Кроме того, существовал ученический профсоюз, который возглавляла энергичная и деловая Алла Эдуардовна Засько. Она обеспечивала учащихся с хроническими заболеваниями бесплатными путевками в специализированные лечебные санатории. Всем успевающим давали стипендию, а ребятам, оставшимся без попечения родителей, - денежные пособия. По окончании учебного заведения такой выпускник получал к тому же бесплатное жилье. Учебно-воспитательная работа была на должном уровне и поддерживалась государством материально. Мои учащиеся в областных олимпиадах по физике занимали не раз первые-вторые места, за что материально поощрялись. В училище было свое учебное хозяйство: телятники, большое поголовье коров, сенокосные луга, поля, засеянные кукурузой на силос, а также картошкой, свеклой. Осенью учащиеся совместно с мастерами и преподавателями дружно убирали урожай, трудились в любую погоду, а ещё оказывали содействие соседним колхозам, помогали убирать лен. Я была поражена, когда увидела учащихся, работающих на сенокосе. По-взрослому и так профессионально они выполняли поставленную задачу! Учебное хозяйство было самодостаточным, выполняло задачи, поставленные государством: обеспечивало сельскохозяйственной продукцией наш город. Попав в училище, я изменила свой однообразный образ жизни на активный. Познакомилась с умницей и красавицей Калининой Евгенией Павловной, которая преподавала черчение, писала стихи, играла на рояле. Мы с ней принимали активное участие в общественной жизни училища. Вскоре Николай Иванович назначил меня вторым завучем по общеобразовательным предметам в помощь Корниленко Александре Дмитриевне. Проработали мы с ней два года пока не уменьшилась численность студентов, после чего мою должность сократили. Корниленко была прекрасным деловым помощником Николаю Ивановичу и могла одна справиться с любым контингентом учащихся. Я занялась преподаванием, совмещая его с бескорыстной работой художника по оформлению праздников и мероприятий. Много лет я была главным художником училища. Небольшая выставка моих картин украшала стены на втором этаже учебного заведения. Вся воспитательная работа в училище в те годы была построена на основе социалистического соревнования. Группа, победившая в соревновании, награждалась поездкой в Москву на концерты звезд эстрады - Пугачёвой, Леонтьева и т.д. Мы побывали почти во всех театрах Москвы, однажды Новый год встречали в гостинице «Россия», ездили с экскурсиями по различным городам. Жизнь была весёлой, наполненной яркими событиями и делами. Профсоюз коллектива тоже проявлял заботу о своих сотрудниках, которые получали путевки в дома отдыха, санатории, для них организовывались экскурсии и поездки в другие учебные заведения по обмену опытом. А какие весёлые были праздники с капустниками и озорными представлениями! А как мы отмечали окончание учебного года на природе: у реки матушки Волги или реки Сестры... Зрелищным был футбол между мужчинами и женщинами, соревнования на воде: ловили рыбу и варили уху, пели песни, танцевали. Это было прекрасное время свершений и познания жизни! Светлана Анатольевна Маркелова, преподаватель физики, заслуженный учитель профтехобразования РФ, лауреат премии губернатора