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29.10.2020 06:47
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Главным управлением социальных коммуникаций Московской области в целях оказания адресной помощи нуждающимся жителям Московской области во время распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) организована работа оперативного волонтерского штаба «МыРядом» движения «Волонтеры Подмосковья».
Штаб осуществляет прием и распределение по волонтерским организациям заявок жителей на оказание адресной помощи.
Информационный сайт: штаб.волонтермо.рф.
Телефон горячей линии: 8 (800) 201-91-21.
Telegram-бот для обращения жителей: https://t.me/toyouhelpbot