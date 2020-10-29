Помощь волонтеров Главным управлением социальных коммуникаций Московской области в целях оказания адресной помощи нуждающимся жителям Московской области во время распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) организована работа оперативного волонтерского штаба «МыРядом» движения «Волонтеры Подмосковья». Штаб осуществляет прием и распределение по волонтерским организациям заявок жителей на оказание адресной помощи. Информационный сайт: штаб.волонтермо.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 201-91-21. Telegram-бот для обращения жителей: https://t.me/toyouhelpbot

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