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Помощь волонтеров Печать
29.10.2020 06:47

Главным управлением социальных коммуникаций Московской области в целях оказания адресной помощи нуждающимся жителям Московской области во время распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) организована работа оперативного волонтерского штаба «МыРядом» движения «Волонтеры Подмосковья».

Штаб осуществляет прием и распределение по волонтерским организациям заявок жителей на оказание адресной помощи.

Информационный сайт: штаб.волонтермо.рф.

Телефон горячей линии: 8 (800) 201-91-21.

Telegram-бот для обращения жителей: https://t.me/toyouhelpbot

 
  		 
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