В библиотеке ОИЯИ, что на ул. Блохинцева, проходит выставка акварелей. Ее автор - Ирина Григорьевна Куземская, человек творческий, яркий, увлеченный. Ирину Григорьевну в Дубне знают многие. С 2010 года она проводит занятия по живописи в Городском совете ветеранов. При этом она физик по образованию (окончила физфак МГУ), работала в Институте физики высоких давлений РАН в Москве, а также в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. В детстве Ирина посещала художественный кружок в городском Доме пионеров в Москве, но рисовать долгие годы не было возможности, хоть интерес к художеству был всегда. «После выхода на пенсию, - рассказывает Ирина Григорьевна, - я пришла в Женский информационно-образовательный центр (ЖИОЦ) «СТИМУЛА», где стала проводить реабилитационные занятия с пенсионерами по рисованию, музыкотерапии, организовывала киноклуб и другие занятия. А с 2010 года провожу в Совете ветеранов уроки живописи с говорящим названием «Рисуем с С. Андриякой». И эти занятия вызвали большой интерес у дубненских пенсионеров, они занимаются художеством с большим удовольствием». Во время вынужденного весеннего карантина работа всех кружков и творческих мастерских остановилась. Были на время прекращены и занятия в Доме ветеранов. Но это самое время стало очень даже плодотворным для самой И.Г. Куземской. Она нарисовала 40 акварелей, значительную часть из них по японско-китайской тематике. Особенно интересными кажутся ее копии картин японского художника Коукеи Кодзима. Сейчас, говорит Ирина Григорьевна, в планах начать рисовать копии картин канадских художников. Видеоуроки по рисованию и фотографии картин известных художников она находит в интернете, а дальше – дело за малым: бумага, кисть, краски и немного вдохновения… Каждый, кто увлечен изобразительным искусством, может побывать на выставке работ И.Г. Куземской, которая проходит в библиотеке ОИЯИ (ул. Блохинцева, д.13 с 11:00 до 19:00). На выставке представлены и ранние работы по видеоурокам академика Сергея Андрияки. Анна Владимирова