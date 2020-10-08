Губернатор Подмосковья А.Ю. Воробьёв утвердил первую треть от численности новых составов муниципальных общественных палат региона. В Общественную палату нашего города вошли десять человек.

Это Артемова Мария Михайловна (ранее была членом Общественной палаты г. Дубны), Гуляева Раиса Юрьевна (руководитель Дубненского отделения Ассоциации председателей Советов МКД), Джолос Ростислав Владимирович (Председатель НТС ОИЯИ), Жукова Инна Михайловна (заместитель генерального директора АО «Аэрокосмические системы», АО «ПРОМТЕХ-Дубна»), Игнатенко Елена Александровна (член Общественной палаты г. Дубны Московской области, председатель попечительского Совета ГБСУ СО МО «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Рождественский»), Катрасев Виктор Васильевич (советник директора ОИЯИ, председатель Общественной палаты нынешнего созыва), Ломакин Владимир Николаевич (директор спортивного комплекса УСИ ОИЯИ), Рац Александр Алексеевич (директор НП «Дубна», член общественной палаты города), Смольникова Светлана Анатольевна (руководитель благотворительного проекта «Неограниченные возможности») и Чарыков Алексей Владимирович (директор СШ «Дубна», заместитель председателя Общественной палаты города).

Несколькими днями позже решением Совета депутатов города были утверждены имена еще десяти дубненцев, которые войдут в обновленный состав Общественной палаты города.

Это Гринёв Василий Александрович (организатор общественных мероприятий от ООО «ПСК Фарма»), Чередилов Алексей Константинович (председатель ревизионной комиссии ТПП, член Общественной палаты города), Вожов Никита Юрьевич (директор по экономической безопасности АО «ТЕНЗОР»), Волков Егор Николаевич (председатель Молодежного парламента при Совете депутатов г.о. Дубна), Грек Павел Владимирович (председатель дубненского объединения многодетных «Аист»), Стифоров Глеб Геннадьевич (Инженер ЛФВЭ ОИЯИ), Штейн Евгений Анатольевич (советник директора ОИЯИ), Савватеева Ольга Александровна (доцент кафедры экологии и наук о Земле Государственного университета «Дубна»), Штранина Елена Анатольевна (Директор МАУК г. Дубны «Муниципальная библиотека Левобережья») и Федоров Алексей Сергеевич (сотрудник АО «Промтех Дубна»).

Еще десять человек в ближайшее время должна утвердить Общественная палата Московской области, после чего вновь избранный состав Общественной палаты приступит к работе.

Подготовила Ольга Шарова