13 сентября отмечает свое 85-летие Иван Степанович Юдин - председатель Дубненской общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, член президиума городского Совета ветеранов. Родился Иван Степанович на Брянщине в семье железнодорожника. Отца на фронт не отправили, он имел бронь, поэтому ему пришлось уйти в партизаны. В мае 1942 года местность была оккупирована фашистами, и жителей стали перегонять в разные места принудительного содержания за колючей проволокой, охраняемые надзирателями с собаками. А мама одна с четырьмя детьми, пятого, старшего, фашисты расстреляли. Пленников в товарном вагоне, как скот, повезли в Германию. Но не довезли. Их освободили белорусские партизаны. И снова они под немцами. Полностью освободили Брянщину только в 1944 году, а в 1946-м семья переехала в Латвию, по месту службы отца в воинской части. В родные брянские края вернулись в 1952 году в связи с активизацией так называемых «лесных братьев». Начались годы учебы и работы. Иван окончил училище механизации, был трактористом. С 1954 по 1959 год служил в группе советских войск в Германии. Оттуда приехал в Дубну к родному дяде и остался на всю жизнь. В Дубне Иван Степанович работал в охране Объединенного института ядерных исследований и одновременно учился в вечерней школе рабочей молодежи. Создал семью. Окончил Бауманский приборостроительный техникум и трудился в ОИЯИ старшим техником по установке и обслуживанию приборов и стендов. В настоящее время он электромонтер 7 разряда в отделе диспетчерской службы Нуклотрона. Всю свою жизнь Иван Степанович активно занимался общественной работой - в комсомоле, в профсоюзе, во всех участковых избирательных комиссиях. Но ни с чем не сравнить его деятельность как председателя Дубненской общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей (БНУФК), которой исполнилось 25 лет. Более 20 лет эту организацию возглавляет Иван Степанович. На протяжении всего этого времени организация вела активную, плодотворную деятельность, на ее счету много добрых, значимых дел. В настоящее время из 78 членов организации осталось 33. Основные задачи деятельности организации, определенные Уставом: - Отстаивание интересов бывших малолетних узников фашизма. - Сохранение единства исторической памяти и крепких доверительных связей с подрастающим поколением. - Противодействие всем преступлениям против детей и детства, откуда бы они ни исходили. И наш председатель неукоснительно требует прежде всего от себя и от каждого члена организации выполнения этих задач. Иван Степанович с 2012 года является корреспондентом газеты «Судьба» - единственного в мире печатного органа бывших малолетних узников фашизма, основанного 15 марта 1993 года. И Дубна в числе самых активных ее подписчиков. Газету мы распространяем в городских ветеранских организациях и в школах. Все узники получили медали «Непокоренные. За верность Родине». Медаль имеет и другой статус и вручается тем, кто поддерживает бывших узников, помогает им. Такие медали вручили многим нашим благотворителям. Иван Степанович очень заботливый и внимательный к людям, доброй души человек. Он всегда находит возможность сделать подарки, сюрпризы в праздничные и торжественные для нас даты. Наладив деловое сотрудничество с дирекцией ОИЯИ, где он трудится до сих пор, с руководством ГосМКБ «Радуга», с предпринимателями, ставшими нашими спонсорами, он к нашим поистине святым датам организует в Доме ветеранов вечера встреч узников за чашкой чая с приглашением гостей, творческих коллективов детей и взрослых и обязательным вручением подарков. Здесь люди общаются, отдыхают душой, узнают о наших делах и проблемах, получают важную информацию. А музыка и песни на долгое время поднимают настроение. Являясь членом президиума городского Совета ветеранов, он до недавнего времени был председателем комиссии по работе с молодежью, по патриотическому воспитанию. Члены комиссии активно работали со школьниками, учащимися колледжей, техникумов, проводя встречи, беседы, уроки мужества, участвуя во многих школьных мероприятиях. Особая заслуга Ивана Степановича - в организации ежегодных совместных поездок узников с учащимися разных школ в Москву на Поклонную гору 11 апреля - в Международный день освобождения узников фашизма. Особую торжественность этим мероприятиям придает участие в них кадетов школы № 2. А сколько проведено экскурсий для учащихся в Красногорск в Музей антифашистов, в парк «Патриот» в Кубинке, на Мемориальный комплекс «Хацунь» в Карачевском районе Брянской области, экскурсионная поездка в Белоруссию по маршруту «Минск - Хатынь -Брест». По линии московской областной организации несколько кадетов с бывшими узниками побывали в концлагерях Германии и Австрии. Это настоящие живые уроки мужества! Транспорт для таких поездок всегда выделял ОИЯИ. Очень важная инициатива нашего председателя воплотилась в жизнь к 70-летию начала Великой Отечественной войны. На Большеволжском мемориальном кладбище установлен памятник малолетним узникам, куда мы теперь приходим вместе с учащимися школ, рассказываем им об опаленном войной детстве и возлагаем цветы. В 2011 году Иван Степанович взял на себя еще одну большую ношу. Он был избран председателем Совета ветеранов ОИЯИ – организации, насчитывающей свыше 1,5 тысяч человек. Благодаря его стараниям многие из них получили законные награды - знак Ветеран атомной энергетики и промышленности» к ранее выданным им удостоверениям, и другие, отработавшие 25 лет. Это давало дополнительные льготы в виде бесплатного санаторного лечения и т.д. В 2018 году он передал свои полномочия в этом Совете по состоянию здоровья. Невозможно говорить об Иване Степановиче отдельно от его замечательной супруги, как он ласково, с любовью называет ее - Марго. Маргарита Алексеевна тоже отметила свой юбилей, с чем мы ее от души поздравляем. В следующем году у супругов бриллиантовая свадьба. Лучшую семейную пару трудно себе представить! Они всегда и везде вместе! Судьба вас не всегда щадила, Жизнь сложная, и все в ней было. Вы главное смогли понять, Двух сыновей достойных воспитать. Потом опять вам было не до скуки - Всегда с вами были внуки. Вам доброты на всех хватает. В вашем доме, каждый знает, Всегда уютно и светло И от сердец ваших тепло. Так пусть же еще много лет Не гаснет в вашем доме свет. Маргарита Алексеевна всегда поддерживает супруга во всех его многочисленных общественных делах. Это настоящий его личный секретарь и ангел-хранитель. Она по праву считается членом нашей общественной организации, что предусмотрено Уставом. В течение всех лет тяготы подготовки всех наших мероприятий, различных поездок ложились и на нее. Ее верной помощницей в этом всегда была ее подруга Людмила Михайловна Коробова. Мы им бесконечно за все благодарны. Иван Степанович Юдин - авторитетный в нашем городе человек. Его личные заслуги в воспитании двух сыновей, ставших капитанами 2-го ранга на Северном и Тихоокеанском флотах, отмечены вручением ему в 2004 году нагрудного знака, выпущенного в честь 100-летия со дня рождения адмирала флота Н.Г. Кузнецова. Многолетняя трудовая и общественная деятельность И.С. Юдина оценена по достоинству. Ему вручены нагрудный знак «За вклад в развитие атомной отрасли» и очень дорогая сердцу и ценная награда - Почётный знак «За заслуги перед Дубной». По делам и почёт. Поздравляя нашего многоуважаемого председателя, мы говорим ему спасибо за его чуткость, отзывчивость, большое трудолюбие, за всё, что он делал и делает для нас. Будь здоров и крепок телом, Отвергай любой покой, Занимайся важным делом - Всем нам нужен ты такой! Организация БНУФК