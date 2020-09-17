Окончание. Начало в № 36. Какой мне запомнилась школа? Как ни странно, когда кто-то произносит это слово, я первым делом вспоминаю лестничные пролеты и толпы соучеников при переходе из кабинета в кабинет между уроками. Потом начинаешь постепенно раскручивать свою память и вновь переживаешь состояние бесшабашного задора во время споров на уроках литературы. Споры эти мы специально раздували, чтобы не мучиться чужими нам Печориными и Разметновыми и не погрязать в примитивных снах Веры Павловны, а утверждать мысли и манеру поведения, которые нам казались своими собственными. И сразу вспоминаю учительницу литературы Александру Сергеевну Бычкову, ее сокрушенное «Ну вот, опять не успели!..», в котором лично мне слышалось не только неудовольствие из-за непройденной части программы, но и удовлетворение тем, что мы хоть как-то мыслим, имеем свое отношение ко всему и пытаемся перекричать самый звонкий учебник. Затем встает перед глазами учитель физики и астрономии Сергей Николаевич Фролов, афоризмы и поучения которого мы долго ещё повторяли в жизни. Да еще урок физики, практически сорванный из-за съемок фильма «скрытой», но чрезвычайно жужжащей из-под пирамиды портфелей кинокамерой. С годами появилось понимание, каково же было нашим преподавателям с нами. В старших классах мы встретили еще одного выдающегося педагога - Таисию Васильевну Иванову. С любовью и нежностью вспоминаем мы тишину ее уроков математики, на которых просто невозможно было заниматься чем-то посторонним. Эта внешне суховатая женщина оказалась ярким и интересным человеком, разделила с нами радости и трудности не только школьной, но и всей последующей жизни. Великий учитель математики! Она всегда шла на урок с открытым сердцем, с огромнейшим запасом знаний, чтобы с умением и любовью передать их ребятам. На уроках Таисии Васильевны каждый работал самостоятельно, в голову даже не приходила мысль о том, чтобы подсмотреть или списать. Здесь каждый чувствовал себя полностью погруженным в мир науки математики благодаря настрою, который давала классу учитель. Таисия Васильевна никогда не считалась со своим временем, она оставалась после уроков с теми, кому надо что-то объяснить, и делала это до тех пор, пока не чувствовала, что нет ни малейших неясностей. И так было всегда. Мы уносили с уроков математики не просто оценки в тетрадях, а радость и наслаждение от решенной задачи. Полюбив математику, выпускники Таисии Васильевны и дальше «грызли» гранит науки в вузах, становясь с каждым годом выше себя еще на голову, с огромной благодарностью вспоминая ее уроки. Очевидно, именно личность учителя оставляет в душе ребенка неизгладимый след. Именно личность учителя, его человечность, искренняя заинтересованность своим предметом, истинное желание раскрыть сущность предмета, его красоту детям дают превосходный результат. Могу сказать, что никогда особенно не любила точные и естественные науки, хотя они давались мне 6eз особых усилий. Химия давалась легко и была интересна. А каким еще может казаться предмет, если его преподает педагог такого класса, как Нина Александровна Сабанина. Уже тогда мы понимали, что ее знание химии намного превышает требования школьной программы. Умная, элегантная женщина, она относилась к нам, как к взрослым, и, будучи классным руководителем одного из классов, становилась инициатором и деятельным участником многих интересных дел. А вот с физикой были проблемы. И только когда в 8-м классе к нам пришла преподавать физику Татьяна Сергеевна Бугринова, я начала заниматься этим предметом по-настоящему. В этом заслуга Татьяны Сергеевны. Ее спокойный приятный голос, доходчиво объясняющий все тонкости, ее влюбленность в свой предмет, ее вера в наши силы и возможности давали и нам уверенность в успешном постижении тайн и законов физики. Моя школа! Неужели тебе 65? Ты ровесница нашего города. Ты моя ровесница. Милая, добрая моя школа. Теперь я понимаю, почему нам было так уютно и здорово в твоих стенах. Ты всегда откликалась и приветствовала все наши идеи и начинания. Во всем мы чувствовали твою молчаливую поддержку и одобрение. Ты тоже любила пошалить и поорать на переменах, поэтому тебе нравилось, когда мы с удовольствием это проделывали. Мы прибегали к тебе и после уроков, и вечерами. У нас всегда была куча дел в школе. Мы чувствовали, что нужны тебе. Тебе нравились наша забота, наши бурные собрания, веселые субботники. Со щемящей сказочной радостью вспоминается новогодний бал старшеклассников 1970 года. Вот расхаживают по вестибюлю маски, открывается бар, звучит музыка вальса… Кружатся пары, на лицах улыбки, звучат шутки, смех. Для тех, кто пришел в костюмах, особые привилегии: они получают жетоны, за которые в «баре» получают конфеты, кофе, апельсины. Остальные могут выиграть жетоны в аттракционах, которые проводил Ю. А. Молочников. В перерывах между танцами проходят конкурсы на лучшее исполнение «цыганочки» и шейка. В самый разгар веселья была выбрана королева бала, которая имела право приглашать любого в «бар», заказывать любой танец, ее желания должен был выполнять каждый. Ею стала Оля Игнатьева. Одна из торжественных частей бала - призы за костюмы. Их получили очень многие: Надя Кузнецова, Лена Кузнецова, Света Буяло, Женя Попова, Галя Кириллова, Христо Ангелов и многие другие. Вспоминается 1 февраля 1969 года. Традиционный вечер встречи. В школу пришли выпускники 1967 - 1968, 1966 - 1967 и 1965-1966 годов. Торжественную часть вечера открыла Татьяна Александровна Осипова. Выступали многие учителя, и каждого из них встречали бурными аплодисментами. Самый волнующий момент вечера - вручение медалей. Их вручала директор школы Мария Ивановна Чуркина. И ребята, и учителя горячо поздравили в тот день с золотыми медалями А. Ставинского, О. Сизову, с серебряными - Л. Ежову, А. Роганова, Н. Маталину, А. Неганова, Н. Замолуеву. После небольшого перерыва с концертом выступили ученики школы, не обошлось и без сюрпризов: квартет девочек бывшего 10«А» класса исполнил песню «Детство», а Николай Лебедев, выпускник 1966 года, спел песню «Девчонка». После торжественной части были танцы. В перерывах устраивались импровизированные концерты. Ах, какой дух царил в нашей школе! Нам повезло, что мы учились в 4-й школе, что у нас были именно те учителя, что у нас были. Все наши учителя действительно старались передать нам все лучшее, что они имели: свои знания, свою доброту, человечность. Спасибо им великое за это. Всем нашим учителям, живущим и уже ушедшим, низкий поклон и благодарность. За суетой жизни, за своими проблемами мы никогда не забываем вас, мы любим вас, мы чтим вас. Сколько уже написано о благороднейшем и тяжелейшем труде учителей! Стоит ли соревноваться с уже сказанными словами восхищения и благодарности. Хотелось бы только сказать об удивительном соответствии между обликом, чертами характера и теми предметами, к которым учителя с неизменным упорством и одержимостью прививали нам интерес и любовь. И только теперь, по прошествии многих лет, становится очевидным, что все очень просто объясняется. Каждый из наших учителей настолько глубоко жил внутри своей профессии, своего предмета, внутри своих учеников, настолько отдавался своей работе, дышал ею, что становился строг и пунктуален, как учитель математики, романтичен, впечатлителен и оторван от быта, как учитель литературы, точен и эрудирован, как учитель иностранного, чувствителен и задумчив, как учитель биологии... А учитель начальных классов становился прежде всего учителем жизни, воспитателем, почти много-многодетной мамой. Ну, а директор был подлинным «папой» (пусть и женщиной!), хозяином и непререкаемым авторитетом в школе, узнаваемым буквально во всем: от величавой походки до громового голоса. Думается, что только настоящая одержимость, откровенность и искренность делали наших учителей такими, какими мы их запомнили. Вот такие воспоминания рождает юбилей нашей родной школы. Ирина ЛАПИДУС, Евгения ЛОБКО (БЫСТРОВА), Татьяна ВЛАДИМИРОВА (ВОЛЧКОВА), Светлана ЕРШОВА (АКАТОВА), Лев ВЛАДИМИРОВ, Олег ОРЕЛОВИЧ, Евгений ПАСЮК (Выпуск 1971 года)