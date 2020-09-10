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«Народный участковый-2020!» Печать
10.09.2020 04:47

Уважаемые дубненцы и гости города!

11 сентября стартует 1 этап Всероссийского конкурса среди участковых уполномоченных полиции «Народный участковый-2020», который завершится 20 сентября.

 

Приглашаем вас к участию в конкурсе! Голосование проводится в режиме онлайн на сайте ОМВД России по городскому округу Дубна. На сайте Отдела размещены анкеты участвующих в конкурсе сотрудников полиции. После изучения представленных материалов каждый желающий может отдать свой голос за лучшего, по его мнению, участкового, пройдя по ссылке «Народный участковый-2020!»

https://дубна.50.мвд.рф/

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