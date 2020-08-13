С 1 августа частично возобновилась работа проекта «Активное долголетие в Подмосковье» для граждан «серебряного» возраста (строго от 50 лет, имеющих пенсию по выслуге лет, до 64 лет). В Дубненском центре социального обслуживания «Родник» для малых групп участников проекта на открытых площадках проходят занятия по скандинавской ходьбе.

Чем старше становится человек, тем больше внимания следует уделять своему здоровью. Скандинавская ходьба подходит не только молодым и активным спортсменам, но и пенсионерам, людям, имеющим различные проблемы со здоровьем. Скандинавской ходьбой заниматься можно в любое время вне зависимости от погодных условий. При скандинавской ходьбе задействовано большое количество мышц, но при этом значительно снижается нагрузка на позвоночник и связки. Ускоряются обменные процессы в организме и лишние килограммы исчезают без следа. Частота сердечных сокращений в среднем увеличивается на 15 – 18 ударов в минуту, поэтому скандинавская ходьба является отличной кардиотренировкой. При ходьбе улучшается координация движений, укрепляется иммунитет, улучшается работа всех органов и систем.

Скандинавская ходьба - это скоординированный процесс работы всего тела, который на начальном этапе необходимо контролировать. Оптимально ходьбой необходимо заниматься под руководством инструктора, который поможет овладеть техникой и предотвратить ошибки. Ведь только овладев правильной техникой ходьбы можно получить всю пользу от занятий.

В рамках проекта « Активное долголетие» специалист Дубненского Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

«Родник», врач-гериатр, инструктор по скандинавской ходьбе проводит занятия для граждан «серебряного» возраста - участников проекта. Записаться на занятия можно через приложение «Мобильный центр социальных услуг», ознакомиться с расписанием на сайте: https//dolgoletie.mosreg.ru или на сайте ДЦСО «Родник»: https//rodnik-dubna.ru.

Получить дополнительную информацию можно получить по телефону 8(49621) 7- 09-58.