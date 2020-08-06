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Поздравление Е.М.Ставинскому Печать
06.08.2020 06:05

Дорогой Евгений Михайлович!

Поздравления близких людей в день Вашего юбилея - это искреннее желание сказать Вам самые тёплые и сердечные слова.

Музыканты и весь коллектив Дубненского симфонического оркестра поздравляют Вас со знаменательной датой, которую Вы отмечаете в полноте творческих и душевных сил, в окружении близких и родных Вам людей, Ваших единомышленников, сотрудников и поклонников Вашего таланта.

Вы создали и сохранили в непростое для нашего Отечества время удивительный творческий коллектив — Дубненский симфонический оркестр, мастерство которого признано далеко за пределами нашего города.

Оставаясь служителем красоты и гармонии, проповедником добра и правды, Вы своими выступлениями доставляете огромную радость слушателям.

Желаем Вам неиссякаемой энергии, творческого вдохновения и дальнейшего служения высокому искусству!

Коллектив Дубненского симфонического оркестра

Коллектив газеты «Встреча» и ее читатели присоединяются к этим поздравлениям. Мы желаем Вам, Евгений Михайлович, крепкого здоровья и безграничного творческого вдохновения!
  		 
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