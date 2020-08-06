Соглашение о сотрудничестве между ОИЯИ и администрацией города было подписано на недавнем заседании Общественного совета Объединенного института ядерных исследований по взаимодействию с органами местного самоуправления Дубны. Речь идет о науке и образовании, и конкретно — о создании в Дубне Московского областного физико-математического лицея имени академика Владимира Георгиевича Кадышевского. В повестке дня заседания — обсуждение вопроса о внесении изменений в план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития наукограда Дубна на 2017-2020 годы. Глава г.о. Дубна М.Н.Данилов отметил, что за три года совместной плодотворной работы в нашем городе запущены многие сложные интересные проекты. Это развитие научно-производственного комплекса, национального проекта «Наука», создание в ОИЯИ исследовательских установок мирового класса NICA и DRIBs, развитие Особой экономической зоны. В начале этого года завершено строительство и оснащение нового лечебного корпуса городской больницы на 190 коек. Планируется дальнейшее развитие городского здравоохранения. Выполнен ряд проектов транспортного обеспечения жителей города, в том числе большое внимание уделяется ремонту тротуаров. Продолжается развитие Университета «Дубна», ряд проектов в университете активно поддержан ОИЯИ и предприятиями научно-производственного комплекса. Запланировано строительство университетского общежития на 708 мест. Полным ходом реализуется проект создания Московского областного физико-математического лицея имени академика Владимира Георгиевича Кадышевского. Ремонтно-восстановительные работы в бывшей 4-й школе должны быть окончены в декабре этого года. Активное участие в работе штабов на этой стройке принимают председатель Совета депутатов С. А. Куликов, начальник УСИ ОИЯИ А. В. Тамонов, первый вице-директор Института Г. В. Трубников. По проекту благоустройства набережной реки Волга и парка в институтской части города на сегодня работы окончены не в полном объеме, устраняются замечания, обсуждаются сроки устранения недостатков, а также вопросы эксплуатации набережной и паркового комплекса. В 2021 году планируется развитие объектов инфраструктуры Парка семейного отдыха и территорий, прилегающих к улице Центральной. Далее докладчик назвал такие ключевые проекты развития наукограда Дубна, как энергоснабжение – строительство совместно с Мособлэнерго энергосберегающих центров; начало в 2021 году проектирования детской школы искусств в левобережье; инициированную ОИЯИ подготовку проекта строительства моста через канал имени Москвы в районе Нового шоссе; создание автотрассы-дублера шоссе А-104 Дмитров – Дубна; модернизация и реконструкция городских очистных сооружений. Многоэтапную историю подготовки и принятия стратегии изложил председатель городского Совета С. А. Куликов. Председатель Общественного совета ОИЯИ А. В. Тамонов познакомил участников заседания с некоторыми поправками, внесенными в план сотрудниками Института. В ближайшее время решение Общественного совета будет направлено в городской Совет для включения в план мероприятий по реализации стратегии в ближайшие четыре года. В работе совета принял участие руководитель Агентства развития коммунальной инфраструктуры Московской области В. Е. Каретников. На заседании выступил директор ОИЯИ академик В. А. Матвеев. Он отметил: «Когда мы говорим о ключевых пунктах развития наукограда, в том числе о развитии и создании новых установок, ясно, что создание социальной инфраструктуры Института и города возможно только в результате совместных усилий. Поэтому от имени дирекции, от всей нашей многонациональной команды хочу выразить благодарность администрации города, готовой активно обсуждать эти проблемы с нами. Тесное взаимодействие с городом для нас залог того, что мы можем смотреть в будущее с оптимизмом и строить наши планы. И, конечно, активно продолжать наше сотрудничество». Вице-директор ОИЯИ член-корреспондент РАН В. Д. Кекелидзе выразил высокую оценку доклада главы администрации: «Работа проделана громадная и еще более громадная впереди. Хотел бы отметить важность еще одного пункта – школы на английском языке. Если мы хотим оставаться на самом высоком научном уровне, то самые яркие ученые из Соединенных Штатов, из Европы, из Японии, в самом продуктивном возрасте, когда у них дети в школу идут, к нам не поедут. Значит, мы отрезаем от себя пласт лучших ученых. А мы хотим приглашать самых-самых. И еще один штрих. Насколько красива наша Дубна летом, настолько непригляден ее зимний вид с грязным месивом под ногами. Мы у себя в лаборатории стали частично применять гранитную крошку, стало чище… Хотелось бы, чтобы не только летом, но и зимой нам не было стыдно перед гостями… И что-то надо делать с автомобилями – Дубна перестает быть чистым городом». Академик Г. В. Трубников, первый вице-директор ОИЯИ: «Мне нравится, что мы начинаем относиться к этому документу не как к какому-то формальному писанию, а как к общему делу, за которое чувствуем свою ответственность. Кроме чистоты на улицах хотелось бы улучшить освещенность. Сейчас почти весь город охвачен энергосберегающими светильниками и принял совсем другой вид. Но не хватает на улицах некоторой визуализации, связанной с городскими предприятиями. Например, приезжаешь на «Радугу» – видишь красивый стенд, славящий МКБ. У нас к 60-летию ОИЯИ была идея ставить на разворотных кругах макеты каких-то наших установок из светящихся трубок. Или символы химических элементов, которые открыты в Дубне». Общественный совет ОИЯИ в своем решении отметил планомерное выполнение плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития наукограда Дубна на 2017–2026 гг. в части особо приоритетных позиций для развития города и поддержал необходимость внесения изменений в план мероприятий. Общественный совет обратил внимание Совета депутатов и администрации г. о. Дубна на необходимость более активного развития объектов социальной инфраструктуры города: обеспечение различных уровней образования на английском языке, в том числе в интересах иностранных сотрудников Института и гостей города; увеличение объектов научно-просветительской направленности, как в целях популяризации науки, так и в целях повышения туристической привлекательности города; создание современных спортивных объектов, таких как велодорожки, лыжные трассы, ледовый дворец для обеспечения потребности сотрудников Института, жителей и гостей города, а также повышения туристической привлекательности Дубны. О ходе создания в Дубне Московского областного физико-математического лицея имени академика В. Г. Кадышевского рассказал директор лицея Ю. П. Курлапов. Концепцию нового образовательного учреждения, изложенную директором, дополнили комментарии А. В. Тамонова, Г. В. Трубникова, В. А. Матвеева. В своем решении общественный совет отметил важность создания Московского областного физико-математического лицея имени академика В. Г. Кадышевского и выразил поддержку его дальнейшей деятельности. Примеры положительного опыта сотрудничества ОИЯИ и администрации Дубны в вопросах образования привел в своем выступлении директор Учебно-научного центра ОИЯИ С. З. Пакуляк. И как продолжение и закрепление достигнутого директор ОИЯИ В. А. Матвеев и глава администрации Дубны М. Н. Данилов подписали совместное Соглашение о сотрудничестве между ОИЯИ и администрацией г. о. Дубна в вопросах образования. Евгений Молчанов, Еженедельник ОИЯИ (печатается в сокращении). Фото Елены Пузыниной