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С Днем города! Дубне 64 Печать
23.07.2020 05:49

Дорогие дубненцы и гости нашего города!

От лица депутатов Совета депутатов городского округа Дубна поздравляю вас с нашим общим замечательным праздником – с Днём города!

Это большой праздник, во время которого каждый житель чувствует себя частью большой и дружной семьи, он согрет улыбками и любовью друг к другу!

Мы по праву гордимся Дубной – её славными традициями и современными достижениями, а главное – выдающимися и талантливыми жителями!

С каждым годом Дубна обретает все новые привлекательные черты: строятся новые дома, ремонтируются дороги, открываются детские сады и спортивные объекты, благоустраиваются дворы, скверы и парки.

Нашей красавице Дубне исполняется всего 64 года и несмотря на столь молодой возраст, город хорошо знают и в России, и за рубежом.

В основе всех наших достижений лежит добросовестный труд жителей, их активная жизненная позиция, любовь и преданность родному городу.

Спасибо вам, дорогие земляки, за заботу о благополучии Дубны!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, трудовых успехов, благополучия, стабильности и процветания, уверенности в своих силах и завтрашнем дне!

С Днем рождения, любимый город!

С. А. Куликов, председатель Совета депутатов городского округа Дубна
  		 
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