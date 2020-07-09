14 июля исполняется 100 лет со дня рождения Почетного гражданина г. Дубны, полного кавалера трех орденов Славы А.Ф.Кукушкина. Редакция публикует подборку материалов о нем, его подвигах и жизни. Отдельные из них ранее не публиковались. О путях дорогах фронтовых Кукушкин Александр Филиппович (14.07.1920 - 04.10.1998). Полный кавалер ордена Славы Кукушкин Александр Филиппович - наводчик орудия 64-го гвардейского артиллерийского полка 31-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, гвардии младший сержант, гвардии сержант. Родился 14 июля 1920 года в деревне Чублово ныне Конаковского района Тверской области в семье крестьянина. Русский. Окончил 5 классов. Семья рано осталась без отца, и Александр Кукушкин в 12 лет, как старший из сыновей, пошел работать в колхоз. Затем работал сапожником, установщиком электроосвещения в объединении «Ленсвет» города Ленинграда. В Красной армии с июля 1941 года. В боях Великой Отечественной войны - с декабря 1941 года. Участник обороны города Москвы. В составе 73-й стрелковой дивизии Западного фронта участвовал в освобождении Клина, в боях за города Ржев, Старицу. Принимал участие в освобождении Белоруссии, в боях на территории Восточной Пруссии. Был дважды ранен и дважды контужен. В 1944 году стал членом ВКП(б)/КПСС. Наводчик орудия 64-го гвардейского артиллерийского полка (31-я гвардейская стрелковая дивизия, 11-я гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии младший сержант Александр Кукушкин в районе населенного пункта Остров Юрьев (28 километров северо-восточнее города Орши Витебской области Белоруссии) 23 июня 1944 года при отражении восьми контратак противника огнем прямой наводкой бил по штурмовым орудиям и пехоте противника. Когда кончились боеприпасы, удерживая занимаемый рубеж, вместе с расчетом встретил очередную атаку гитлеровцев огнем из автоматов, при этом лично уничтожил семерых вражеских солдат. Приказом по 31-й гвардейской стрелковой дивизии от 4 августа 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в боях, гвардии младший сержант Кукушкин Александр Филиппович награждён орденом Славы III степени. В ходе прорыва обороны противника 16 октября 1944 года в районе населенного пункта Садены (47 километров юго-восточнее города Гумбиннен - ныне город Гусев Калининградской области) Александр Кукушкин, действуя в боевых порядках пехоты, своевременно открывал огонь по противнику. 20 октября 1944 года батарея, в составе которой было его орудие, подавила два пулемета, минометную батарею и рассеяла до взвода гитлеровцев, тем самым обеспечив продвижение пехоты. Приказом по 31-й гвардейской стрелковой дивизии от 18 ноября 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в боях, гвардии младший сержант Кукушкин Александр Филиппович во второй раз награждён орденом Славы III степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1971 года Кукушкин Александр Филиппович перенаграждён орденом Славы I степени (№ 1715), став полным кавалером ордена Славы. Награду получил из рук космонавта Г.Т. Берегового. 13 января 1945 года при прорыве обороны противника у населенного пункта Каллвайтшен (5 километров юго-восточнее города Шталлупенен - ныне город Нестеров Калининградской области) и в ходе наступления на территории Восточной Пруссии гвардии сержант Александр Кукушкин огнем из орудия подбил танк, шесть бронетранспортеров, десять автомашин и уничтожил много солдат и офицеров противника. Приказом по 11-й гвардейской армии от 11 марта 1945 года за мужество и отвагу, проявленные в боях, гвардии сержант Кукушкин Александр Филиппович награждён орденом Славы II степени. В 1946 году А.Ф. Кукушкин демобилизован из Вооруженных сил СССР. Вернулся на родину. До 1951 года работал в колхозе «Коминтерн» в Конаковском районе Тверской области. С 1951 года жил в городе Дубне Московской области. С 1951 по 1991 год работал слесарем-ремонтником цеха №16 Дубненского машиностроительного завода. Активно участвовал в воспитании молодых рабочих, патриотическом воспитании молодежи города. Скончался 4 октября 1998 года. Похоронен в Дубне на Большеволжском кладбище. Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, орденами Славы I, II, III степени, медалями (в том числе - «За отвагу»). Почетный гражданин города Дубны (1995 год). Из воспоминаний А.Ф. Кукушкина - В первый год войны вспоминаются бои под Москвой, у Клина, первая контузия. Второй год я уже в расчете 76-миллиметровой пушки. Шли затяжные, вязкие, изнурительные бои подо Ржевом: никак не удавалось нашим срезать вражеский выступ. В поисках бреши в обороне противника дивизион, в котором воевал, находился в постоянном движении. Передвигаться приходилось чаще по бездорожью. Пушка вязла, лошади выбивались из сил. Солдаты помогали лошадям, а то и заменяли их, чтобы вовремя занять указанную огневую позицию. А новая позиции - это новые земляные укрепления для пушки, для снарядов, для командиров, для лошадей и, если останется время, для себя. Места болотистые. Ботинки с обмотками не просыхают. Окопались, обстреляли энный квадрат - и снова на очередную огневую позицию. Снова тащить, снова копать. Невозможно даже примерно прикинуть, сколько же пришлось за войну каждому артиллеристу перекопать земли! Но в этом была их сила и спасение. Враг сопротивлялся упорно, стоял стеной, сломить его никак не удавалось. Получил ранение. К счастью, скоро санитары с собаками подобрали раненого. Потом снова бои, но теперь уже пушка была намного серьезнее - 122-миллиметровая гаубица. С товарищами обеспечивал наступление на Смоленском направлении. С августа 1943 года судьба снова свела с 76-миллиметровой артиллерией, в которой воевал до самой Победы. Фронтовые дороги проходили по Белоруссии, Псковщине. Противник не хотел уступать. Пушку то и дело приходилось выводить на прямую наводку. Расчет дрался геройски. В бою обстановка меняется очень быстро, и в зависимости от нее надо стрелять фугасным, осколочным, шрапнельным, подкалиберным, термитным или дымовым снарядами. Сам снаряд весит 12 килограммов - вроде немного, но во время острого боя при максимальном напряжении нервов все надо делать с придельной скоростью, расторопно, обязательно при неполном расчете (кого-то убивает), и каждая такая схватка выматывает изрядно. А потом наступает такая слабость, будто пропустили человека через жернова. Так что в бою подсчитывать вражеские потери некогда. Результат работы каждого расчета лучше видит и оценивает командир. Он же представляет отличившихся к награде. Дело было под Оршей. Наша пехота ушла вперед, и фашисты хотели ее отрезать. Помочь нечем: бездорожье, подкреплений нет. Тогда артиллеристы решили протащить пушку по узкоколейке. Так и сделали. Заняли оборону и не дали врагу замкнуть кольцо. За все бои, особенно за этот, последний, и был награжден первым орденом Славы III степени. Ко второму ордену Славы был представлен на литовской земле. После упорных боев вышли на Неман. Преодолели его, освободили город Алитус. Но фашисты не торопились уходить. Более того, контратаковали солидными силами. А наши силы иссякали, пополнения нет. И тут пришлось еще раз расчету отличиться. Артиллеристы удачно выбрали позицию, окопались и около двух недель сдерживали натиск врага. Боеприпасов было вдоволь, потерь расчет не понес, только командир получил ранение. Это и помогло продержаться до подхода своих. После Литвы был крупнейший укрепрайон - Кенигсберг, практически неприступная крепость. Даже после того, как вpaг был сломлен и разбит, трудно было поверить, что все это преодолели. Вокруг города располагались кольцом глубокие противотанковые рвы, бункеры, в которых находились мощные пушки, пулеметы. Бетонные стены, перекрытия толщиной 1,5 метра... Даже при богатой фантазии нельзя представить, что они уязвимы. Но саперные войска, артиллерия, авиация, танки и пехота сделали свое дело. В тяжелых боях досталась эта победа. О напряженности обстановки говорит такой факт: пушки вели огонь прямой наводкой, почти в упор. Здесь от прямого попадания потерял три орудия вместе с боевыми товарищами. В боях за Кенигсберг получил еще одно ранение. Подлечился в медсанбате - и снова не менее тяжелые бои за Пиллау, огромнейший склад фашистской армии. Здесь была военная техника, имущество, продовольствие. Мощные, как в Кенигсберге, оборонительные сооружения защищали город. Но натиск наших войск был настолько стремителен, что все досталось нам почти в неповрежденном состоянии. Даже новые самолеты в капонирах не смогли использовать немцы против нас. Сопротивлялись они отчаянно. Но, зажатые с берега, не имея поддержки с моря - наша авиация блокировала морские подходы - они оказались в безвыходном положении. И какая же неописуемая, рвущаяся из глубин души радость была от такой картины: сначала прикатил немецкий офицер на бронетранспортере, на котором развевался белый капитулянтский флаг (значит, прижаты надежно!), а потом повалили толпами сдаваться недобитые вояки, образуя курган из сдаваемого личного оружия. Дивизион был тоже сильно потрепан. Незначительные остатки его были отведены с передовой для переформирования и пополнения новыми бойцами. Тут и встретил долгожданную Победу. За эти последние в Восточной Пруссии бои был удостоен третьего боевого ордена Славы. Но случилось так, что награда, как говорят в подобных случаях, нашла героя только в 1971 году, и получил я ее из рук космонавта Г. Берегового, когда тот приезжал к нам на открытие памятника землякам, погибших в годы Великой Отечественной войны. О герое вспоминают родные и близкие Кукушкина Анна Сергеевна - жена А. Ф.Кукушкина: - С Александром Филипповичем мы прожили в семейном браке пятьдесят лет. Этот срок является хорошим экзаменом для двух людей, испытывающих друг к другу какое-либо чувство. И я думаю, что этот экзамен мы выдержали на отлично. Почему же? Да, потому, что, живя рядом с таким человеком, можно не сомневаться за завтрашний день. Ведь Александр Филиппович смелый, мужественный, храбрый и, как не удивительно, очень скромный. Пройдя нелегкий фронтовой путь - от Подмосковья до Восточной Пруссии - он ни разу не запятнал честь солдата. Да и как мог русский человек предать Отчизну. Никогда! В армии Александр Филиппович служил наводчиком артиллерийского оружия. Это профессия, требующая недюжинной физической силы, ведь нужно было выкопать окоп не только для себя, но и для своего орудия. Но этой силы у Александра Филипповича было хоть отбавляй, так как с детства он привык к грубой физической работе. Ведь в те недалекие годы каждый из членов семьи, способный хотя бы мало-мальски работать, обязан был зарабатывать трудодни. А Александра Филипповича не надо было заставлять работать, так как он сам стремился к труду, который являлся для него средством самовыражения. И не удивительно, что в течение всей своей сравнительно долгой жизни мой муж везде, где бы он ни находился, подыскивал себе работу по душе. Он был установщиком электроосвещения в организации «Ленсвет», работал в промартели, где шил обувь, и в колхозе и, наконец, слесарем-ремонтником в Дубненском производственном объединений. Многогранность его таланта проявлялась во всем, что бы он ни делал. Да и собственный дом он построил сам, без чьей-либо помощи. Мужество и храбрость, проявленные на фронте, не остались незамеченными. Александр Филиппович является полным кавалером ордена Славы. …Также он награжден орденом Красной Звезды, многочисленными медалями, которые получал и после Великой Отечественной войны. Неудивительно, что мой муж был признанным авторитетом везде, где бы он ни находился. К его мнению прислушивались, с ним советовались, потому что Александр Филиппович никогда не мог обмануть другого человека. Но и никогда не увлекался самомнением. Он был доступным, простым человеком, который мог запросто поддержать разговор, пошутить и вообще вел себя всегда раскованно, непринужденно. Он был образцом истинного мужчины. Так, например, живя с ним, я никогда не знала никаких переживаний, просто потому, что он мне их не доставлял. Он был очень хозяйственный, трудолюбивый человек. Его любовь к земле всегда меня поражала. Наверно, это у него с детства. Ведь в 12 лет он остался без отца, а его семья, в которой он был самым старшим ребенком (всего детей у матери осталось на руках четверо). В столь юном возрасте Александр Филиппович впитал в себя чувство уважения к земле, которая обеспечивала жизнеспособность семьи. Ему пришлось заменить своим братьям и сестрам отца, поэтому нередко приходилось трудиться допоздна вместе с матерью. Ей он помогал по хозяйству, следил за детьми, поэтому являлся живым примером для подражания своим братьям и сестрам. Это заставляло и обязывало его ко многому. Мой муж в течение своей жизни не выкурил ни одной сигареты и почти не употреблял алкоголь, так как с детства приучал себя быть хорошим примером для других. Пройдя Великую Отечественную войну, он получил не только ордена и медали, но и контузии, и ранения. Но никогда он не старался отлынивать от работы, ссылаясь на них, потому что жаловаться было не в его правилах. Александр Филиппович не мог позволить себе опоздать на работу хотя бы на минутку. Постоянный самоконтроль, помноженный на упорный труд - вот основное кредо жизни моего мужа. С начальством у него были всегда нормальные человеческие отношения. Даже такой пустяк, как рукопожатие между простым рабочим слесарем-ремонтником и директором предприятия, может дать понять нам о степени уважения к нему других людей. С каждым новым начальством у него складывались хорошие дружественные отношения. Да и как не уважать человека, который почти 50 лет все свой силы отдавал производству, получив за эти годы не одну похвальную грамоту. Но всегда Александр оставался человеком скромным, общительным и правильным. Его постоянно привлекали ко всяким мероприятиям общественного значения. Прежде всего это встречи со школьниками, встречи ветеранов, да и праздник 9 Мая не обходился без напутствия ветеранов. На них он охотней ходил, чем на всякого рода партсобрания, хотя туда тоже всегда приглашали. Надо отметить, что у Александра было идеальное партийное прошлое. В 17 лет его избрали секретарем комсомольской организации, а в мае 1944 года он вступил в ряды партии. Он занимался общественной работой по личной инициативе, и его не раз избирали в цехком, партбюро. Также я хочу отметить чисто человеческие черты характера моего мужа. Это прежде всего дружелюбие, отзывчивость, понимание проблем другого человека. У него не было много друзей, но те, которые были, никогда не оставляли его в беде. Александр всегда был другом для соседа, что сейчас кажется просто фантастикой. Пройдя Великую Отечественную войну, он оставил после нее много верных друзей, и регулярно ездил на встречи ветеранов и всегда очень переживал, если какой-либо его фронтовой друг не появлялся на них. Такова она - настоящая мужская дружба. Ведь не зря говорят: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Еще очень характерная черта поведения моего мужа - это его обаятельность. …После присвоения Александру Филипповичу звания «Почетный гражданин города Дубны» он стал более требовательным к себе и к своей семье. Теперь мой муж понимал, что он является лицом города Дубны, и это ко многому обязывало. Ведь полученные медали, ордена, звания нужно было оправдывать, и это он делал с огромной самоотдачей, прежде всего к любимому занятию - труду. Еще хочу отметить, что если у кого-то что-то не получалось, Александр считал своим долгом помочь этому человеку - это у него осталось после войны. Также он был хорошим семьянином, отцом, и если у его детей что-либо не получалось, то в первую очередь Александр укорял самого себя, а уже потом других. Кукушкин Владимир Александрович - сын А.Ф. Кукушкина: - В нашей семье отец обладал беспрекословным авторитетом. Нет, мы не должны были слепо делать то, что он нам говорил, просто слово его расценивалось не как слово отца или главы семьи, а как слово человека, который в своей жизни добился очень многого: уважения от коллег по работе, от друзей, семьи. Результаты его трудов не остались незамеченными, они вылились в многочисленные ордена, медали, звания. Нашему семейному уюту позавидовали бы многие семьи. Поэтому для меня и моего брата он являлся больше, чем просто отцом, он был и другом, и старшим товарищем. Ведь родители только тогда становятся родителями, когда они могут с полной уверенностью сказать, что их дети им полностью доверяют. Наш отец был очень требовательным не только к себе, но и к своим детям. Нет, он нас не заставлял что-либо делать из-под палки. Просто я не мог помыслить, чтобы обмануть надежды отца. Он постоянно следил за нашими успехами. Даже, казалось бы, такой пустяк, как родительское собрание, он не оставлял без своего внимания. На родительские собрания чаще ходил, конечно же, он, нежели наша мать. Если что-то у нас не получалось, он обязательно, если это в его силах, объяснит и подскажет. Мой отец окончил лишь 5 классов, а нас смог выучить до 11 классов. Он всегда нам повторял, что успех в жизни приходит не только к трудолюбивому, а еще и к образованному человеку. И в дальнейшем он нас учил чему-то новому, даже когда мы стали работать уже самостоятельно, все равно всегда советовались с ним. Характерная черта моего отца - это всепоглощающее увлечение земельными работами. Он был мастером на все руки. Учил нас, как обращаться с тем или иным земельным инвентарем, что очень потом пригодилось. Также он был просто незаменимым и в быту. Ведь, находясь на войне, он мог рассчитывать только на себя. Наш дом отец построил собственноручно и в дальнейшем продолжал его обустраивать. Он не мог себе позволить стать для кого-то обузой. Даже после инфаркта в 1995 году, которому поспособствовали его ранения и контузии, отец не захотел сидеть сложа руки. Устроился на работу сторожем, тем самым показав, что и в такой ситуации чрезвычайно мобилен и так же, как всегда, независим. Именно его мобильность больше всего нас поражала. Она проявлялась не только в трудовой деятельности, но и в просветительской работе, которая заключалась во встречах со школьниками. Дети, затаив дыхание, слушали его рассказы о войне, а меня в это время переполняла гордость за своего отца. Эти встречи с молодежью очень интересовали его, так как он понимал, что будущее нашей страны именно за ними, и изо всех сил старался привить им гордость за славное прошлое русского народа. Его отцовским чувствам мог позавидовать каждый. Не могу сказать, что кого-то из нас, двоих сыновей, он любил больше. Просто от меня, как от старшего, он требовал большего, давая понять, что для своего младшего брата я являюсь своеобразным примером для подражания. А еще отец был на редкость разговорчивым, компанейским. Общаясь с ним, сразу чувствовалось, что разговариваешь с человеком, который уважает твою точку зрения. Он никогда не говорил на повышенных тонах. Просто своим видом внушал правоту своей точки зрения. Что его отличало, так это его бодрость духа, необычайная физическая сила. Надо сказать, что я и мой брат удивлялись находчивости, смекалке нашего отца. Ведь много раз, особенно на фронте, его жизнь висела на волоске, но что-то помогало ему остаться в живых. И это не преувеличение! Случай, когда, например, где-то рядом разорвется снаряд, мимо пролетит пуля, на фронте никого не удивляли, так как это было слишком обыденно. Но сейчас мы понимаем, какой героизм проявляли наши солдаты, в том числе и мой отец. Ему была присуща необычайная сноровка и смекалка. Ведь Александр Филиппович мог работать с любым слесарным инструментом, да и вообще с техникой общался на «ты». Это нас завораживало, подстегивало к образованию во всех сферах деятельности человека. И я считаю, что это было самым главным в его влиянии на нас, сыновей. Присвоение звания «Почетный гражданин города Дубны» он считал тяжелым бременем, которое обязывает ко многому. Надо было постоянно себя контролировать. Нашего отца нельзя было упрекнуть в самолюбии или «звездной болезни». Он как был всю свою жизнь очень скромным, открытым человеком, так им и оставался. Также Александр Филиппович был чрезвычайно прилежен во всем, так, например, про него печаталось очень много статей, заметок в книгах, журналах, газетах, и всегда он собирал их для потомков. Порядок в его мыслях и действиях был просто безупречный. Он любил говорить, что в человеке все должно быть прекрасно и что человек всегда обязан говорить правду и только правду. К городу Дубне он относился, как ко второй Родине. Говорил, что в этом городе достиг всего, чего желал, и что за это он очень признателен и городу, и горожанам, поэтому он трудился на Дубненском машиностроительном заводу, не жалея себя. Новиков Юлий Петрович - начальник цеха, секретарь партийного комитета и заместитель директора Дубненского машиностроительного завода: - С Александром Федоровичем мы вместе работали в цехе № 16. Он находился в должности слесаря-ремонтника. На заводе Александр Филиппович проработал почти 40 лет, поэтому я считаю его человеком уникальным. Ведь в силу своей профессии ему приходилось трудиться на сложном техническом оборудовании. Его профессиональные качества не имели себе равных. Так, например, в основном инженеры нашего цеха были по национальности немцы, поэтому ему приходилось очень много с ними общаться. И никогда Александр Филиппович не позволял себе проявить даже толику неуважения к ним. В своем деле он был непревзойденный мастер. Ему можно было поручить любое задание, и без тени сомнения руководство знало, что он его обязательно выполнит. Свои станки Александр Филиппович неоднократно собирал и разбирал, а главное, ремонтировал собственноручно. Очень работоспособный, ведь куда бы его ни забросила жизнь, везде он находил себе дело по душе. Уйдя на пенсию, Александр Филиппович продолжал трудиться на своем земельном участке. Общаясь с ним, никогда бы не пришло в голову, что с тобой говорит полный кавалер ордена Славы. С Александром Филипповичем можно было поговорить на любые темы, ведь в силу своего огромного жизненного опыта он видел по-иному ответы на жизненно важные вопросы. Общечеловеческий уровень общения его был очень велик, и разговор с ним шел без каких-либо заискиваний с его стороны. В семье Александр Филиппович также характеризуется только с хорошей стороны. Он смог воспитать двух сыновей, а с женой у них был прочный семейный союз. Хочу отметить, что он особое внимание уделял вопросу патриотизма молодежи. На участие во встречах, организованных учебными организациями, Александр Филиппович откликался с радостью. Он не был уж очень хорошим оратором, просто видел по-другому некоторые эпизоды, как на воине, так и в жизни. И всегда молодежь приходила на эти встречи с большим желанием, потому что рассказчик с таким жизненным опытом мог увлечь любую аудиторию. Материал подготовил Н.Н. ПРИСЛОНОВ на основе творческой работы, выполненной студентом А.В. Галяминым (рук. И.Я. Шимон) Кукушкин Александр Филиппович (14.07.1920 - 04.10.1998). Полный кавалер ордена Славы Кукушкин Александр Филиппович - наводчик орудия 64-го гвардейского артиллерийского полка 31-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, гвардии младший сержант, гвардии сержант. Родился 14 июля 1920 года в деревне Чублово ныне Конаковского района Тверской области в семье крестьянина. Русский. Окончил 5 классов. Семья рано осталась без отца, и Александр Кукушкин в 12 лет, как старший из сыновей, пошел работать в колхоз. Затем работал сапожником, установщиком электроосвещения в объединении «Ленсвет» города Ленинграда. В Красной армии с июля 1941 года. В боях Великой Отечественной войны - с декабря 1941 года. Участник обороны города Москвы. В составе 73-й стрелковой дивизии Западного фронта участвовал в освобождении Клина, в боях за города Ржев, Старицу. Принимал участие в освобождении Белоруссии, в боях на территории Восточной Пруссии. Был дважды ранен и дважды контужен. В 1944 году стал членом ВКП(б)/КПСС. Наводчик орудия 64-го гвардейского артиллерийского полка (31-я гвардейская стрелковая дивизия, 11-я гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии младший сержант Александр Кукушкин в районе населенного пункта Остров Юрьев (28 километров северо-восточнее города Орши Витебской области Белоруссии) 23 июня 1944 года при отражении восьми контратак противника огнем прямой наводкой бил по штурмовым орудиям и пехоте противника. Когда кончились боеприпасы, удерживая занимаемый рубеж, вместе с расчетом встретил очередную атаку гитлеровцев огнем из автоматов, при этом лично уничтожил семерых вражеских солдат. Приказом по 31-й гвардейской стрелковой дивизии от 4 августа 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в боях, гвардии младший сержант Кукушкин Александр Филиппович награждён орденом Славы III степени. В ходе прорыва обороны противника 16 октября 1944 года в районе населенного пункта Садены (47 километров юго-восточнее города Гумбиннен - ныне город Гусев Калининградской области) Александр Кукушкин, действуя в боевых порядках пехоты, своевременно открывал огонь по противнику. 20 октября 1944 года батарея, в составе которой было его орудие, подавила два пулемета, минометную батарею и рассеяла до взвода гитлеровцев, тем самым обеспечив продвижение пехоты. Приказом по 31-й гвардейской стрелковой дивизии от 18 ноября 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в боях, гвардии младший сержант Кукушкин Александр Филиппович во второй раз награждён орденом Славы III степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1971 года Кукушкин Александр Филиппович перенаграждён орденом Славы I степени (№ 1715), став полным кавалером ордена Славы. Награду получил из рук космонавта Г.Т. Берегового. 13 января 1945 года при прорыве обороны противника у населенного пункта Каллвайтшен (5 километров юго-восточнее города Шталлупенен - ныне город Нестеров Калининградской области) и в ходе наступления на территории Восточной Пруссии гвардии сержант Александр Кукушкин огнем из орудия подбил танк, шесть бронетранспортеров, десять автомашин и уничтожил много солдат и офицеров противника. Приказом по 11-й гвардейской армии от 11 марта 1945 года за мужество и отвагу, проявленные в боях, гвардии сержант Кукушкин Александр Филиппович награждён орденом Славы II степени. В 1946 году А.Ф. Кукушкин демобилизован из Вооруженных сил СССР. Вернулся на родину. До 1951 года работал в колхозе «Коминтерн» в Конаковском районе Тверской области. С 1951 года жил в городе Дубне Московской области. С 1951 по 1991 год работал слесарем-ремонтником цеха №16 Дубненского машиностроительного завода. Активно участвовал в воспитании молодых рабочих, патриотическом воспитании молодежи города. Скончался 4 октября 1998 года. Похоронен в Дубне на Большеволжском кладбище. Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, орденами Славы I, II, III степени, медалями (в том числе - «За отвагу»). Почетный гражданин города Дубны (1995 год).