Июньское заседание Совета депутатов городского округа Дубна состоялось в последний четверг месяца под председательством Сергея Куликова. Первоначально планировалось рассмотреть шесть вопросов, включая «Разное», но к ним добавился депутатский запрос о загрязнении реки Дубны. Этот пункт также внесли в повестку дня.

Проголосовали единогласно

Предварительно все проекты решений были неоднократно изучены и откорректированы на профильных депутатских комиссиях, поэтому к рассмотрению на Совете поступили уже выверенные документы, с уточненными формулировками. И голосование по ним было единогласным.

Должны представить сведения о доходах

Депутаты продлили срок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год для лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления. Отчитаться за себя, своих супругов и несовершеннолетних детей они должны до 1 августа 2020 года включительно. Сроки сдвинуты ввиду ситуации с коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ ранее подписал президент страны.

Порядок деятельности новой комиссии

В Дубне создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов.

- В соответствии с федеральным и региональным законодательством Совет депутатов утвердил состав и порядок деятельности новой комиссии. К ее компетенции относятся вопросы, касающиеся служебного поведения сотрудников на муниципальных должностях, кроме главы городского округа, а также урегулирование конфликта интересов, который может возникнуть в результате трудовой деятельности муниципальных служащих, - прокомментировала депутат Елена Злобина, выразившая желание работать в этой комиссии.

От депутатского корпуса в состав комиссии также вошли Сергей Куликов (председатель), Ярослав Викулин (заместитель председателя), Михаил Хора и Антон Семечкин. Представлять общественность будет Виктор Катрасев - председатель Общественной палаты. Функции секретаря (без права голоса) возложены на специалиста отдела по обеспечению деятельности Управления делами Администрации городского округа Дубна.

Компенсационные выплаты - депутатам

Далее двумя решениями внесены изменения в Положение о статусе депутата Совета депутатов и главы городского округа Дубна, утвержденное в 2006 году, и принято Положение о возмещении расходов депутатам, осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе (напомним, что в Дубне таковыми являются все народные избранники).

Компенсационные выплаты будут производиться пропорционально фактическому осуществлению депутатских полномочий в размере, не превышающем 50% от суммарной величины оклада и надбавки за особые условия муниципальной службы, ежемесячно начисляемых депутату, осуществляющему деятельность на постоянной основе. В ближайшее время предстоит разработать и согласовать методику, по которой будут производиться расчеты компенсационных сумм индивидуально для каждого депутата.

Награды - медикам

Приятная миссия – решение о вручении наград Совета депутатов. За многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в деле медицинского обслуживания населения и в честь Дня медицинского работника Почетными грамотами награждены лаборант и восемь медсестер Дубненской городской больницы и трое врачей Медико-санитарной части №9. Благодарностей Совета депутатов удостоены восемь медсестер и две санитарки ДГБ и трое сотрудников МЧС-9.

Масштабное загрязнение реки Дубны

Завершающей темой стало предложение постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, экологии, информатизации и общим вопросам обратиться с депутатским запросом в ряд профильных инстанций для выяснения причин масштабного загрязнения реки Дубны, которая впадает в Волгу в черте города. Эта важная тема очень волнует жителей, которым рекомендовано воздержаться от купания и использования воды из этого водоема. И хотя проблемы возникли выше по течению, серьезно нарушена вся экосистема реки Дубны.

Депутаты считают необходимым дать правовую оценку ситуации и принять меры к компенсации ущерба, а также разработать план мероприятий по предотвращению подобных катастроф в дальнейшем (включая, если необходимо, строительство и модернизацию канализационных сетей, очистных сооружений, защитных дамб, затворов и т. п.).

Депутатский запрос будет, в частности, направлен в Росприроднадзор, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, органы прокуратуры, а также в другие государственные учреждения и региональные ведомства.

По информации Совета депутатов г. о. Дубна