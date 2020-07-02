Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Визит Посла России в словенский город-побратим Нова-Горицу Печать
02.07.2020 05:20

Большим знаком уважения к проекту «Мосты дружбы: Дубна - Нова-Горица» стал визит Посла России в Словении Т.Р. Эйвазова в город-побратим Нова-Горицу.

В преддверии отмечаемого пятилетнего юбилея со дня подписания Договора о сотрудничестве между двумя городами Посол России встретился с мэром Муниципалитета К. Миклавичем и общественностью проекта. В ходе состоявшейся беседы были обсуждены вопросы сотрудничества двух городов, намечен план развития экономических отношений.

Также в ходе состоявшейся встречи были вручены Благодарности Посольства за развитие сотрудничества между городами Нова-Горица и Дубна.

Благодарностями Посольства России награждены:

Боян Братина - член общества дружбы «Словения-Россия». Именно Боян Братина, будучи депутатом Муниципалитета и директором гимназии, был инициатором установления дружеских связей с нашим городом. В 2012 году им был подписан договор о сотрудничестве и обмене учащимися и учителями между гимназией Нова-Горицы и школой № 1 г. Дубны.

Матей Арчон - мэр г. Нова-Горицы с 2010 по 2018 год - сторонник развития дружеских отношений с Россией. В 2015 году им был подписан Договор о сотрудничестве и побратимстве с Дубной.

Андрей Шушмель - директор гимназии Нова-Горицы - развивает и укрепляет контакты с Дубной в части образования и культуры.

Весна Принчич-Кросатто - преподаватель русского языка и культуры в гимназии Нова-Горицы - стояла у истоков отношений между нашими городами. Возглавляет практически каждую делегацию словенских учеников в Дубну.

Альяж Ферьянчич - бизнесмен и юрист из Нова-Горицы, выпускник гимназии. Он неоднократно бывал в России и в Дубне, активно взаимодействует в бизнесс-сообществе Словения - Россия.

Поздравляем наших словенских друзей!

В ходе состоявшегося визита Посол России Т.Р. Эйвазов посетил предприятие «Интра Лайтинг», директором которого является Марино Фурлан. М. Фурлан посетил

г. Дубну в составе делегации словенских бизнесменов в 2013 году и рассматривал перспективную возможность размещения одного из своих предприятий на территории Особой экономической зоны «Дубна».

Кроме того, Посол России Т.Р.Эйвазов принял участие в церемонии открытия обновленного Посольством памятника советским воинам в мемориальном парке Трново, где были возложены венки. В мероприятии приняли участие мэр Муниципалитета Нова-Горица, представители местной администрации, ветеранских организаций, общественности.

Хочется надеется, что состоявшийся визит Посла России Т.Р. Эйвазова в г. Нова-Горицу и прошедшие переговоры придадут новый импульс развитию экономических отношений между нашими городами. Ведь культурные, общественные и образовательные программы между городами вышли на достаточно высокий, качественный уровень.

Анна СУХАЯ
  		 
< Июля 2020 >
П В С Ч П С В
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо