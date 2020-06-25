Определена административная ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование атрибутики или символики, запрещенных федеральными законами. Так, Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон от 01.03.2020 № 31-ФЗ «О внесении изменения в статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Эта статья предусматривает административную ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, дополняется примечанием, в соответствии с которым положения указанной статьи не распространяются на случаи использования указанной атрибутики или символики, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды нацистской или экстремистской идеологии. Данный Закон вступил в силу 02.03.2020. С.В. Чиков, заместитель прокурора города