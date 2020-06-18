Один из главных государственных праздников - День России - отметили на минувшей неделе. В этом году праздник прошел в непривычном формате – без массовых гуляний и больших концертов. Так было по всей стране. И вместе с тем, невзирая на особые условия, в которых сегодня все мы уже привыкли жить, работать и даже праздновать, этот день не остался незамеченным. Особое же внимание в этом году было уделено медикам – по всей стране чествовали врачей, медицинских сестер, а также волонтеров – всех тех, кто в столь непростое для страны время самоотверженно и с риском для здоровья продолжает помогать людям. В Дубне прошло несколько праздничных акций и флешмобов, но особенных слов заслуживает та, что состоялась во дворе городской больницы – под окнами больничных палат и врачебных кабинетов. Небольшой концерт, организованный силами творческих коллективов Дворца культуры «Октябрь», был очень трогательным, патриотичным и душевным. Что и говорить, звуки музыки, заполнившей больничные коридоры, заставили подняться и подойти к окнам десятки пациентов и, конечно же, врачей. Их улыбки и аплодисменты пусть даже через оконное стекло – трогательная награда для каждого, кто готовил этот праздник. Также в Дубне прошла акция «Триколор», во время которой дубненцам раздавали поздравительные открытки и ленты в цвете триколора. Поздравляя жителей с праздником, глава Дубны Максим Данилов пожелал им успехов во всех добрых начинаниях, оптимизма и уверенности в будущем. Продолжилось торжество небольшим концертом на площади Космонавтов с участием хореографических и вокальных коллективов дворца культуры. Анна СУХАЯ