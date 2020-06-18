Внеочередное заседание Совета депутатов Дубны состоялось 11 июня под председательством Сергея Куликова. Оно проходило в режиме видеоконференции при участии главы городского округа, представителей Администрации и Контрольно-счетной палаты. Корректировка бюджета на текущий год Первым вопросом стала корректировка бюджета на 2020 год и плановый двухлетний период. Помимо прочего, изменилось финансирование 13 муниципальных программ. Если говорить об основных характеристиках, то в 2020 году общий объем доходов уменьшился на 66,6 млн - до 3 068 936 тыс. рублей; расходы снизились на 83,7 млн - до 3 340 340 тыс. рублей; дефицит бюджета стал меньше на 17 млн рублей и составляет 271 404 тыс. рублей. Как отметил председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и налогам Евгений Углов, скрупулезная работа над главным финансовым документом велась почти два месяца. В результате удалось добиться сбалансированного решения, которое позволит выполнять обязательства по всем направлениям жизнедеятельности наукограда. А также оказывать поддержку людям, попавшим в трудную ситуацию: на оказание материальной помощи дубненцам предусмотрено 1,5 млн рублей, распределять их будет городская комиссия, возобновившая свою деятельность по инициативе депутатов. Голосование за корректировку бюджета было единогласным. Реорганизация отдела культуры городской Администрации Дополнительные три вопроса в повестку дня внес глава городского округа. Два из них касались реорганизации отдела культуры Администрации. Депутатскому корпусу предстояло утвердить Положение о комитете по культуре, спорту, туризму и делам молодежи и, соответственно, признать утратившим силу действующий нормативный акт об отделе культуры. Эта тема не раз становилась предметом для обсуждения. Ранее свое мнение выразили члены постоянной депутатской комиссии по делам молодежи, спорту и физической культуре (председатель Андрей Тамонов). Трижды по этому поводу собиралась депутатская комиссия по образованию, культуре и туризму под председательством Александра Руденко, в том числе 11 июня, непосредственно перед Советом. Глава городского округа и профильные замы обосновали необходимость такого шага и заверили, что сокращение штатных единиц в ходе реорганизации не планируется: после увольнения все сотрудники смогут занять должности в новом подразделении без потерь в заработной плате и отгулять положенный отпуск. Новая структура городской Администрации Далее депутаты ознакомились с новой структурой городской Администрации. Ее обсуждение также началось перед заседанием Совета, на комиссии по вопросам местного самоуправления, экологии, информатизации и общим вопросам (председатель Ярослав Викулин). Депутаты обратили внимание на то, что комитет по управлению имуществом не может быть выведен из прямого подчинения главы города без внесения поправок в недавно принятое Положение о комитете по управлению имуществом города Дубны Московской области. Это замечание было учтено. Изменения в структуре касаются деятельности трех из шести заместителей главы Администрации. Так, Владимир Потапенко, помимо управления безопасности, будет курировать новый Комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи. В ведении Максима Тихомирова остаются сфера торговли, услуг и защиты прав потребителей, а также взаимодействие со СМИ и общественными организациями. Еще один заместитель получит под начало сразу три подразделения: управление народного образования, управление правового обеспечения и архивный отдел. В перспективе ему же передадут КУИ. На эту должность предложена кандидатура Павла Кодралева, а управление правового обеспечения возглавит Александр Кравченко. По всем трем дополнительным вопросам Совет принял утвердительные решения. Депутаты выразили надежду, что столь серьезные преобразования окажутся эффективными и будут способствовать более плодотворной работе органа исполнительной власти. По информации Совета депутатов г. о. Дубна