В Доме международных совещаний 30 и 31 января проходили заседания очередной сессии программно-консультативного комитета по ядерной физике ОИЯИ. Открыл сессию и выступил с информацией о выполнении рекомендаций предыдущей сессии председатель ПКК по ядерной физике Марек Левитович. Доклад получился довольно объемный, так как этот комитет отслеживает и вырабатывает рекомендации по проектам не только в ядерной физике, но и на ее пересечениях с другими направлениями исследований в Институте. Обсуждается стратегия Вице-директор ОИЯИ Михаил Иткис представил членам ПКК информацию о резолюции 126-й сессии Ученого совета и решениях Комитета полномочных представителей правительств государств - членов Объединенного института. Обе сессии проходили минувшей осенью, и главной их темой было рассмотрение проекта Стратегического плана долгосрочного развития. В документ входят разделы по основным направлениям научной деятельности ОИЯИ: - физика частиц (включая физику нейтрино, астрофизику, физику высоких энергий на крупных международных установках); - физика релятивистских тяжелых ионов и спиновая физика; - ядерная физика при средних и промежуточных энергиях (включая ядерную химию, ядерную астрофизику и атомную физику); - физика конденсированных сред и нейтронная ядерная физика; - радиационная биология (включая астробиологию); - информационные технологии (включая большие данные, высокопроизводительные вычисления). Для многих ведущих зарубежных ученых, которые входят в состав Ученого совета ОИЯИ, участие в обсуждении стратегии Института особенно важно в связи с тем, что в Европейский стратегический план развития ядерной физики включены коллайдерный комплекс NICA и Фабрика сверхтяжелых элементов (возможно, вскоре к ним присоединятся и детектор нейтрино «Байкал», и нейтронные исследования на ИБР-2). Кроме обсуждения важнейших результатов работы Института в 2019 году, на сессии Комитета полномочных представителей ОИЯИ (она проходила в ноябре, по недавно установившейся традиции, в одной из стран-участниц - во Вьетнаме) был утвержден бюджет ОИЯИ на 2020 год в размере 218 млн долларов. Ядра и нейтроны Следующие два сообщения - «Исследование взаимодействия нейтронов с ядрами и свойств нейтрона» и «Модернизация ускорителя ЭГ-5 и развитие его экспериментальной инфраструктуры» - сделали сотрудники Лаборатории нейтронной физики Егор Лычагин и Александр Дорошевич. Нетрудно понять, что речь шла о тематике, находящейся на стыке ядерной и нейтронной физики. Позднее в беседе с журналистами вице-директор ОИЯИ Михаил Иткис уточнил, что обсуждение нейтронно-ядерного направления явилось одной из двух основных тем, обсуждавшихся на данной сессии: - В программе сегодняшнего ПКК две главных темы - ядерная физика с нейтронами и развитие Лаборатории ядерных реакций в связи с новыми установками и новыми идеями. По нейтронной физике - это очень важный аспект, который мы должны обсуждать, поскольку задач очень много, а установки, в общем-то, устаревшие. И ставится вопрос, что необходимо усовершенствовать, в том числе электростатический генератор ЭГ-5, на котором можно будет получать хорошие данные для атомной энергетики и фундаментальной физики. И, конечно, надо использовать реактор ИБР-2 не только для исследований в области физики конденсированного вещества, но и для ядерной физики. У них очень интересные задачи стоят, они могут быть конкурентоспособны. Другое важное направление, с моей точки зрения, - это вернуть позиции ОИЯИ в области ультрахолодных нейтронов. Эта идея зародилась в свое время в ОИЯИ, и надо сейчас коллаборировать с Гатчиной, с их реактором ПИК, для того чтобы эту тематику возродить. И потому, что эта тематика родилась здесь, и потому, что она очень важная, очень интересная (Ультрахолодные нейтроны были впервые получены в Лаборатории нейтронной физики в 1968 году, такое название они получили, поскольку их кинетическая энергия настолько мала, что их удается около 10 минут «удерживать» в замкнутом вакуумированном сосуде, где они многократно отражаются от стенок практически без потери энергии, и это позволяет ученым проводить уникальные физические эксперименты. – Прим. А.А.). Фабрика сверхтяжелых элементов За кратким названием доклада «Статус Фабрики сверхтяжелых элементов», который после перерыва представили членам ПКК сотрудники Лаборатории ядерных реакций Василий Семин и Владимир Утенков, скрывалась поистине необъятная тема. Комментируя для прессы основные пункты программы сессии, председатель комитета Марек Левитович подчеркнул: - Мы обсуждаем эту тему постепенно на каждом заседании ПКК и видим, как она развивается - она очень позитивно развивается, есть очень большой прогресс. Фабрика начинает получать не только пучки ускоренных ионов, но и первые результаты, о которых будет говориться в докладе. Но я и до доклада могу сказать: результаты очень хорошие. И это получено благодаря суммированию многих уникальных параметров нового ускорителя. Когда все плановые параметры будут достигнуты, начнутся следующие эксперименты по поиску новых сверхтяжелых элементов и по изучению тех элементов, которые мы уже знаем... Должно быть, стоит напомнить: открытие 118-го элемента таблицы Менделеева, ставшее мировой научной сенсацией, исчерпало возможности ускорителей Лаборатории ядерных реакций, и для поиска более тяжелых элементов потребовалось построить новый более мощный ускоритель. Циклотрон ДС-280 был спроектирован в ОИЯИ, изготовлен совместными усилиями многих стран-участниц Института и официально запущен весной 2019 года. Проектная интенсивность пучков ускоренных ионов кальция-48 в 10 раз выше достигнутых ранее. Первая экспериментальная установка Фабрики СТЭ – новый газонаполненный сепаратор, в котором эффективность сбора синтезируемых сверхтяжелых ядер в 2 раза выше достигнутой на сепараторах предыдущего поколения. Вернемся к сессии ПКК, где в комментарии для представителей СМИ вице-директор ОИЯИ Михаил Иткис отметил: - Что касается фабрики сверхтяжелых элементов, тут всё ясно: вперед как можно быстрей, чтобы никто не опередил, чтобы мы были впереди планеты всей по-прежнему. Ускоритель готов и уже оттестирован. Сейчас идет тестирование нового газонаполненного сепаратора, идут тестовые эксперименты... И мы надеемся, что сохраним лидерство в открытии следующих сверхтяжелых элементов (Синтез начальных элементов восьмого периода таблицы Менделеева с номерами 119 и 120 является одной из основных задач фабрики сверхтяжелых. – Прим. А.А.). В подготовке к синтезу новых элементов продолжается коллаборация с нашими коллегами в Ок-Риджской лаборатории в США. Они производят материал для будущих мишеней из трансурановых элементов берклия и калифорния... Пока всё идет по плану. - В чем заключаются тестирование? - Мы должны начать эксперименты по синтезу уже известного 115-го, который был получен неоднократно, но показать, что мы на нашей фабрике за то же время производим в 50 или 100 раз больше атомов этого сверхтяжелого элемента. И только когда это покажем, можно будет приступать к получению более тяжелых (119 и 120-го), потому что там сечение реакции резко падает и вероятность синтеза резко уменьшается. А значит, надо, чтобы чувствительность новых установок была в сто раз больше. Мы над этим работаем. - Тестовые эксперименты ведутся на полной интенсивности пучка ДС-280? - Да, уже почти достигнута плановая интенсивность. Славное море, научный Байкал Нейтринную физику Марек Левитович охарактеризовал как промежуточную между ядерной физикой и физикой частиц. «На этой сессии мы не рассматриваем нейтринную физику, но на следующей будем рассматривать, - уточнил Михаил Иткис, - потому что там тоже довольно существенное продвижение с глубоководным детектором на Байкале. Это одна из важнейших наших задач». Глубоководный нейтринный телескоп на озере Байкал, сооружаемый международной командой ученых и входящий в мировую сеть нейтринных детекторов, – один из приоритетных проектов ОИЯИ. Как сообщалось, в 2019 году введены в эксплуатацию четвертый и пятый кластеры нейтринного телескопа Baikal-GVD. Эффективный объем телескопа достиг значения 0,25 км3 (планируемый объем – около 1 км3). В интервью по итогам 2019 года директор ОИЯИ Виктор Матвеев отметил: «Ведется обработка данных, получаемых на этом, теперь уже очень мощном, телескопе, и обнаружены 6 первых событий нейтрино сверхвысоких энергий, свидетельствующие о том, что в глубоком космосе происходят процессы, природу которых мы еще не до конца понимаем». А также... Как обычно, в программу ПКК вошли сообщения по новым и завершающимся проектам, научные доклады, презентация и обсуждение постерных докладов молодых ученых. Во второй день работы программно-консультативного комитета состоялась общая дискуссия, принятие рекомендаций по итогам 51-й (нынешней) сессии и предложений в повестку дня 52-й (летней) сессии. Анна АЛТЫНОВА Фото Елены ПУЗЫНИНОЙ