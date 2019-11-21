В Лаборатории информационных технологий Объединенного института ядерных исследований состоялась презентация обновленного суперкомпьютера «Говорун», названного в честь директора Лаборатории вычислительной техники и автоматизации в 1988-1989 годы Николая Николаевича Говоруна, с именем которого неразрывно связано развитие информационных технологий в ОИЯИ. На торжественной церемонии присутствовали вице-директор Объединенного института ядерных исследований, директор лаборатории ЛФВЭ, руководитель мегасайенс проекта NICA, член-корреспондент Российской академии наук Владимир Дмитриевич Кекелидзе, а также многочисленные гости из научных и учебных организаций Дубны и, конечно же, представители научного сообщества самого Объединенного института. Суперкомпьютер ОИЯИ нацелен на решение сложнейших научно-практических задач и поддержку мегасайенс проекта NICA и других экспериментов во всех лабораториях Института: Лаборатории теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова, Лаборатории физики высоких энергий им. В.И. Векслера, А.М. Балдина, Лаборатории ядерных проблем им. В.П. Джелепова, Лаборатории ядерных реакций им Г.Н. Флерова, Лаборатории нейтронной физики им И.М. Франка и Лаборатории радиационной биологии. Проект реализуется Лабораторией информационных технологий при поддержке дирекции ОИЯИ с участием специалистов группы компаний РСК и корпорации Intel. Перед торжественным открытием директор ЛИТ Владимир Васильевич Кореньков рассказал о проекте модернизации суперкомпьютера «Говорун»: - Суперкомпьютер в первой комплектации был запущен 27 марта прошлого года. За эти полтора года он приобрел большую популярность среди пользователей Института, его ресурсов стало не хватать. Мы обратились к директору ОИЯИ за дополнительными средствами на его модернизацию. Вчера модернизация закончилась: все закупленное оборудование установлено, запущено, настроено все программное обеспечение, и мы готовы запустить суперкомпьютер в новом обличии. Существенно увеличена вычислительная мощность этого суперкомпьютера, мы нарастили его сверхбыстрой оперативной памятью – для многих классов задач требуется не только вычислительная мощность, но и очень быстрая работа с памятью. Теперь у нас трехуровневая память: сверхбыстрая, быстрая и медленная, мы также заменили на новые все процессоры, поставленные полтора года назад, - таким образом, мы получили новое качество, которое, надеемся, пользователи оценят в ближайшее время. Большинство пользователей суперкомпьютера «Говорун» из Лаборатории теоретической физики, у них много задач, требующих очень больших вычислений, в первую очередь это задачи квантовой хромодинамики на решетке, моделирование сложных процессов. Следующий класс задач – задачи моделирования мегасайенс проекта NICA: моделирование событий для проекта MPD, BM@N, SPD – они также занимают немалую часть ресурсов суперкомпьютера. Сейчас появились пользователи, которые занимаются радиационной безопасностью и расчетом защиты, это тоже очень сложные задачи, требующие большого количества вычислений. Некоторые группы, занимающиеся нейтринной физикой, начали использовать ресурсы суперкомпьютера. Число задач растет, а главное, все хотят все больше ресурсов. Суперкомпьютер «Говорун» состоял из трех компонент: две присутствуют здесь, третья - это графические процессоры. Пока мы модернизировали первые две компоненты, следующим этапом будем модернизировать графические процессоры. После модернизации интегрированное быстродействие стало равным примерно 1,7 петафлопс, а наиболее востребованная скалярная часть увеличилась в три раза. Мы анализируем, какие части наиболее востребованы у пользователей, и их модернизируем. Следующим мы будем модернизировать графический процессор, который совершенствовать, конечно, гораздо проще. Проект нацелен на кардинальное ускорение комплексных теоретических и экспериментальных исследований в области физики элементарных частиц, ядерной физики и физики конденсированных сред, в том числе для реализации научной программы на ускорительном комплексе NICA, создаваемом на базе ОИЯИ для воссоздания в лабораторных условиях особого состояния вещества, в котором пребывала наша Вселенная в первые мгновения после Большого взрыва – кварк-глюонной плазмы. Ввод в эксплуатацию этого ускорительного комплекса планируется осуществить в 2022 году. Эксплуатация первой очереди суперкомпьютера ОИЯИ имени Н.Н. Говоруна в течение прошедших полутора лет позволила провести целый ряд сложнейших ресурсоемких вычислений в области квантовой хромодинамики на решетках для исследования свойств адронной материи при высокой плотности энергии и барионного заряда и в присутствии сверхсильных электромагнитных полей, качественно повысить оперативность моделирования динамики столкновений релятивистских тяжелых ионов, позволила ускорить процесс генерации и реконструкции событий для экспериментов мегасайенс проекта NICA, провести расчеты радиационной безопасности экспериментальных установок ОИЯИ, существенно ускорить исследования в области радиационной биологии и других научно-прикладных задач, решаемых в ОИЯИ. - На текущий момент трудно представить физику высоких энергий без применения ИТ-технологий, по мере своего развития суперкомпьютер «Говорун» и Лаборатория информационных технологий становятся центральным звеном поддержки всех научных экспериментов и теоретических расчетов для всего ОИЯИ, а также международных проектов, в которых Институт принимает участие», – отметил В.В. Кореньков. - Важно отметить, что обновленный суперкомпьютер ОИЯИ «Говорун» не только позволит проводить сложнейшие массивные вычисления в области физики высоких энергий, но также благодаря реализованной уникальной сверхбыстрой системе хранения данных позволит на качественно новом уровне работать с большими объемами данных, в том числе для задач генерации и реконструкции событий для экспериментов на ускорительном комплексе NICA. По своим скоростным характеристикам данная система не имеет аналогов в вычислительных системах, использующихся для обработки экспериментальных данных в области физики высоких энергий в мире, - подчеркнул Владимир Дмитриевич Кекелидзе, вице-директор Объединенного института ядерных исследований, директор лаборатории ЛФВЭ, руководитель мегасайенс проекта NICA. Уникальное внедренное решение «системы хранения по требованию» позволяет на суперкомпьютере «Говорун» формировать специфическую систему хранения для каждой запускаемой на суперкомпьютере задачи с требуемыми свойствами, такими как: объем и скорость, тип файловой системы, времени существования, уровня надежности и безопасности, что было бы также невозможно в случае стандартного подхода к построению СХД для НРС систем. Помимо вышеперечисленных инноваций, суперкомпьютер «Говорун» на основе «РСК Торнадо» является высокоплотным и энергоэффективным решением на базе серверных технологий Intel с прямым жидкостным охлаждением, разработанным специалистами российской группы компаний РСК. В Объединенном институте ядерных исследований установлены универсальные вычислительные шкафы «РСК Торнадо» с рекордной энергетической плотностью и системой прецизионного жидкостного охлаждения, сбалансированной для постоянной работы с высокотемпературным хладоносителем. Высокая доступность, отказоустойчивость и простота использования вычислительных систем, созданных на базе решений РСК для высокопроизводительных вычислений, также обеспечиваются благодаря передовой системе управления и мониторинга на базе ПО «РСК БазИС». Она позволяет осуществлять управление как отдельными узлами, так и всем решением в целом, включая инфраструктурные компоненты. - Мы очень рады, что передовые решения РСК для высокопроизводительных вычислений теперь будут активно использоваться не только для развития российской науки, но и для повышения эффективности и результативности международного научного сотрудничества, примером которого является многолетняя деятельность Объединенного института ядерных исследований, - подчеркнул Александр Московский, генеральный директор группы компаний РСК. В РСК накоплен уникальный опыт разработки, создания и эксплуатации высокоплотных и энергоэффективных суперкомпьютерных комплексов с жидкостным охлаждением, де-факто компания является мировым технологическим лидером в этой области. Среди ключевых заказчиков РСК - организации высшего образования (ведущие российские университеты) и науки, научно-исследовательские центры, лаборатории и конструкторские бюро. По информации http://www.jinr.ru/ Фото Елены ПУЗЫНИНОЙ