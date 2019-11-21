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21.11.2019 00:00

АО «ТЕНЗОР» продолжает научно-техническое сотрудничество с Объединенным институтом ядерных исследований.

На приборном заводе запустили производство модулей электромагнитных колориметров (ЭМК) для использования в уникальном ускорительном комплексе мега-сайенс класса NICA. С этой целью на предприятии открыт новый участок по сборке в цехе комплексного сборочно-монтажного производства (КСП-40).

 

- По условиям контракта в течение полугода нам предстоит изготовить 104 таких модуля в комплекте с оптоволоконными кабелями. Конструкторскую документацию предоставил заказчик. Электромагнитный калориметр - разработка ученых Объединенного института ядерных исследований, а мы обеспечиваем серийный выпуск этого оборудования. В состав модулей входят башни ЭМК. До конца текущего года их будет создано 1664, - рассказал Евгений Колганов, ведущий специалист по технической подготовке производства КСП-40 АО «ТЕНЗОР».

Напомним, что ввод в эксплуатацию коллайдера NICA, строительство которого ведется в нашем наукограде, намечен на 2020 год.
  		 
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