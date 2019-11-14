На прошлой неделе в Дубне был открыт памятник лауреату Нобелевской премии, первому директору Лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований академику Илье Михайловичу Франку. Памятник установлен на улице, носящей имя выдающегося ученого, рядом с Музеем науки и техники ОИЯИ. Отныне этот небольшой уютный скверик будет непременно ассоциироваться с именем академика, который значительную часть своей жизни, своих трудов, своей души отдал Объединенному институту ядерных исследований, Лаборатории нейтронной физики. На церемонии торжественного открытия памятника работы скульпторов Е.В. Мунц и Г.А. Шилиной и архитектора А.В. Мунц было много гостей: сотрудников Объединенного института ядерных исследований, его почтенных ветеранов и молодых ученых, представителей администрации города да и просто жителей Дубны. Поздравляя всех присутствующих с этим знаковым событием, главный инженер ОИЯИ Борис Николаевич Гикал отметил, что открытие памятника - еще одна яркая страница из жизни Института. - Имя Ильи Михайловича неразрывно связано с нашим Институтом, - сказал Б.Н. Гикал. - Он был в числе тех, кто организовывал и создавал его великое имя. Илья Михайлович был приглашен Дмитрием Ивановичем Блохинцевым на должность директора Лаборатории нейтронной физики, и сегодня эта лаборатория носит его имя. Достижения лаборатории хорошо известны в мире как в области прикладных, так и научных исследований, лаборатория имеет большие научные связи, коллаборации со многими центрами. Сегодня лаборатория разрабатывает проект нового источника нейтронов, что на многие годы вперед закрепит ее лидирующие позиции во всем мире. Все это было заложено еще Франком, и сегодняшние ученые продолжают развивать наш Институт и его лаборатории. Мы открываем памятник как знак уважения и дань памяти великому ученому, имя которого неразрывно связано с именем нашего Института. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Валерианович Хромов поблагодарил Объединенный институт ядерных исследований за то, что инициатива по открытию памятника была реализована, и подчеркнул, что подобное сохранение памяти выдающихся людей должно побуждать всех нас, ныне живущих потомков, быть достойными своих выдающихся предков. Глава города Максим Николаевич Данилов обратился к молодому поколению и призвал помнить и ценить тот труд, который в столь непростое время Илья Михайлович со своей командой вложил в развитие науки, чтобы она стала одной из самых выдающихся в мире. Виктор Лазаревич Аксенов, научный руководитель Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Франка, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН, лауреат Государственной премии РФ вспомнил историю появления в Дубне Объединенного института ядерных исследований, его лабораторий и рассказал о том огромном вкладе, который внес Илья Михайлович в развитие Института. А Александр Ильич Франк, сын выдающегося дубненского ученого, также сотрудник Объединенного института, поблагодарил всех, кто принимал участие в создании памятника. - В Дубну вернулся Илья Михайлович. Сегодня уже вспоминали о том времени, как ОИЯИ появился в городе, - сказал Александр Ильич. – Действительно, в то время здесь, в Дубне, собралась удивительная плеяда замечательных людей - выдающихся ученых, вокруг которых стали образовываться коллективы молодых ученых, соратников. Отцы-основатели постепенно ушли, память о них сохранилась. А спустя какое-то время они стали возвращаться в Дубну в виде памятников. Это Д.И. Блохинцев, Г.Н. Флеров, Б.М. Понтекорво и В.П. Джелепов... И то, что мы имеем возможность отмечать сегодня это событие – это плод труда, энергии, части жизни достаточно большого числа людей. Всем им низкий поклон за память о наших Учителях. Анна СУХАЯ Фото автора