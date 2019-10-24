Диплом о присвоении звания Почетного доктора Бухарестского университета (Doctor Honoris Causa) вручен вице-директору Объединенного института ядерных исследований доктору физико-математических наук, профессору Михаилу Григорьевичу Иткису.

Торжественная церемония награждения дубненского ученого за выдающуюся деятельность в области ядерной физики состоялась 21 октября во Дворце юридического факультета университета.

На торжественной церемонии чествования дубненского ученого было отмечено, что Михаил Иткис имеет ряд наград и признаний мирового научного сообщества. Он лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий (2010 год) за открытие новой области стабильности сверхтяжелых элементов (совместно с академиком Ю.Ц. Оганесяном). Кроме того, на протяжении многих лет профессор Михаил Иткис неоднократно сотрудничал с румынскими физиками в различных экспериментах, в том числе в крупных экспериментах, проводимых в МСОП, а также в других международных лабораториях.

В своей благодарственной речи Михаил Иткис выразил благодарность физическому факультету Бухарестского университета за многолетнее и ценное сотрудничество, а также за получение почетного звания доктора Honoris Causa. Кроме того, он рассказал о предстоящем сотрудничестве и научных перспективах.

Этой наградой Бухарестский университет отмечает выдающуюся личность, чей вклад в ядерную физику, а также в управление важным исследовательским центром привел к бесспорным открытиям и инновациям в этой области.