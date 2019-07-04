В Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» и Московском государственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина состоялась Всероссийская конференция в формате круглого стола «Подготовка кадров и правовое обеспечение реализации научных проектов класса «мегасайенс». Ее участником стал университет «Дубна». В рамках конференции представители правительства и руководители ведущих университетов и научных центров нашей страны обсудили различные аспекты, связанные с реализацией в нашей стране проектов нового типа, получивших название «мегасайенс», для которых выделяются средства, сравнимые со стоимостью крупнейших мировых научных проектов.

Первый заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации академик РАН Г.В. Трубников отметил, что «мегасайенс» – это не только передовые физические установки для прорывных научных исследований в области фундаментальной физики. Это прежде всего создание междисциплинарных центров подготовки инженерной и научной элиты и база для реализации широкого спектра научно-технических проектов практической направленности. В свою очередь ректор университета «Дубна» Д.В. Фурсаев выступил с докладом о деятельности университета и Объединенного института ядерных исследований по реализации различных образовательных программ на базе мегасайенс-проекта NICA в рамках базовых кафедр и Международной инженерной школы. Также от университета «Дубна» поступило предложение о развитии на базе филиала в г. Протвино образовательной программы подготовки кадров для проекта «мегасайенс», посвященного синхротронно-нейтронным исследованиям.