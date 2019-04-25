15-16 апреля в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН, Женева, Швейцария) состоялось очередное заседание Комитета «Россия - ЦЕРН». Главы делегаций подписали Соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и других областях взаимного интереса между Правительством Российской Федерации и ЦЕРН.

Российскую делегацию на переговорах в Женеве возглавил первый заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации академик Григорий Трубников. Принимающая сторона была представлена руководством ЦЕРН во главе с генеральным директором организации Фабиолой Джанотти.

Открывая заседание, Григорий Трубников отметил достигнутый прорыв в вопросе расширения формата отношений «Россия-ЦЕРН». «Новое Соглашение - особый документ «индивидуального кроя». Оно создает современный фундамент и разгонный блок для кооперации России и ЦЕРН. Уверен, это исторический момент для российской и мировой науки», - сказал руководитель российской делегации.

Генеральный директор ЦЕРН подчеркнула приоритетный характер дальнейшего развития стратегического партнёрства ЦЕРН и Российской Федерации. Фабиола Джанотти отметила уникальный вклад, который вносят российские учёные в развитие передовой науки на протяжении нескольких десятилетий.

Новое соглашение станет современным фундаментом для расширения форматов взаимодействия России и ЦЕРН. Обе стороны едины во мнении, что документ даст старт началу широкомасштабных работ по его практической реализации, что потребует взаимных усилий и конвертируется в новые фундаментальные открытия.

В рамках переговоров члены Комитета и участники заседания обсудили актуальные вопросы по созданию ускорителя БАК с повышенной светимостью и дальнейшие шаги для обеспечения участия российских организаций в проектах модернизации БАК и экспериментов по физическим исследованиям вне коллайдеров. Отдельное внимание российская делегация уделила национальному проекту «Наука», представив возможные форматы взаимовыгодной кооперации с ЦЕРН в его рамках. «Национальный проект «Наука» открывает новые перспективы нашего сотрудничества с ЦЕРН. Хотел бы призвать вас к использованию этих новых возможностей для расширения нашей кооперации», - обратился к представителям ЦЕРН Григорий Трубников.

Представители российской науки (НИЦ «Курчатовский институт», ОИЯИ, Российская академия наук, МГУ им. М.В. Ломоносова и др.) совместно с экспертами ЦЕРН проинформировали Комитет о ходе сотрудничества по широкому спектру направлений и проектов. Кроме того, члены российской делегации рассказали о флагманских проектах класса «мегасаейнс», реализуемых в рамках национального проекта «Наука» на территории Российской Федерации: высокопоточный источник нейтронов ПИК (НИЦ «Курчатовский институт»), Комплекс «NICA» (ОИЯИ, Дубна), синхротронные источники (НИЦ «Курчатовский институт, ИЯФ СО РАН) и др. Представители ЦЕРН выразили интерес к участию в инициативах национального проекта, а также поделились планами на будущее, подготовив доклад о проектах «Будущего циклического коллайдера» (FCC) и «Компактного линейного коллайдера» (CLIC).

В ходе заседания сопредседатели Комитета подписали протокол предыдущего 39-го заседания, состоявшегося 23 ноября 2018 года в Москве.

По информации Министерства науки и высшего образования РФ