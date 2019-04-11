Объединенный институт ядерных исследований с ознакомительным визитом посетили министр образования и науки Республики Армения Араик Арутюнян и министр транспорта, связи и информационных технологий РА Акоб Аршакян. В дирекции Объединенного института высоких гостей приветствовали директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев, вице-директор Михаил Иткис, руководитель Отдела международных связей Дмитрий Каманин и старший научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем Грач Торосян.

Араик Арутюнян рассказал, что это его первый официальный визит в Россию и он рад возможности ознакомиться с ОИЯИ, который известен ему как научный центр с мировым именем. Виктор Матвеев в свою очередь отметил, что ОИЯИ придает большое значение совместной работе с научными организациями Армении, и подчеркнул, что ученые Армении своим активным участием вносят весомый вклад в научную деятельность ОИЯИ.

Гостям была представлена информация о принципах организации ОИЯИ, направлениях его научной деятельности в целом, а также о текущих проектах, реализуемых в рамках сотрудничества Армения - ОИЯИ. В ходе встречи стороны отметили, что нынешнее плодотворное сотрудничество Армения - ОИЯИ имеет широкие перспективы для дальнейшего развития, и выразили заинтересованность в расширении сотрудничества.

Араик Арутюнян также проинформировал представителей ОИЯИ о состоявшейся накануне встрече с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым и о планах по созданию комиссии по научно-техническому сотрудничеству Армения - Россия. Министр отметил, что комиссия создается с целью обсуждения конкретных совместных проектов, и в этой связи визит в ОИЯИ оказался очень полезен для проработки направлений сотрудничества. Министр также обозначил готовность оказать поддержку будущим совместным проектам с ОИЯИ.

Во второй части своего визита гости побывали в Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ, где в сопровождении главного инженера ЛЯР Георгия Гульбекяна посетили открывшийся недавно экспериментальный корпус Фабрики сверхтяжелых элементов и введенный в эксплуатацию новый циклотрон ОИЯИ ДЦ-280. Позже состоялась встреча армянских министров с научным руководителем ЛЯР академиком Юрием Оганесяном, на которой обсуждались направления научных исследований лаборатории и перспективные направления сотрудничества.

По материалам http://www.jinr.ru

Фото Елены Пузыниной