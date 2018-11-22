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Для проекта NICA Печать
22.11.2018 09:10

АО «ТЕНЗОР» осуществляет инновационный инженерно-технический проект в рамках соглашения о научно-техническом сотрудничестве с Объединенным институтом ядерных исследований.

Специалисты приборного завода приступили к разработке конструкторской документации на нестандартизированный комплект специальной аппаратуры (НКСА) для проведения входного контроля датчиков детектора электронного колориметра.

Это оборудование будет использовано в уникальном ускорительном комплексе мега-сайенс класса NICA, строительство которого ведется в Дубне.

- Разрабатываемая по техническому заданию ОИЯИ аппаратура позволит значительно сократить сроки проверки качества поставляемой комплектации и решить ряд вопросов в процессе проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) при создании этой сложной и уникальной экспериментальной установки, - сообщил заместитель коммерческого директора АО «ТЕНЗОР» Алексей Шершнев.

Напомним, что ввод в эксплуатацию коллайдера NICA намечен на 2020 год.
  		 
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