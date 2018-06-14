Дом международных совещаний ОИЯИ в последние дни мая стал площадкой международной научной конференции на тему: «Проблемы химической защиты и репарации при радиационных воздействиях». В стенах ДМС собрались специалисты, занимающиеся изучением механизмов поражающего действия радиации, проблемами репарации (восстановления) лучевых поражений, разработками, испытаниями и внедрением в практику противолучевых средств. Как отметил председатель оргкомитета конференции член­корреспондент Российской академии наук, директор Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ Евгений Красавин, это не только научная конференция, но и выездная сессия бюро Научного совета по радиационной биологии РАН. ­ Я специально организовал такую совместную встречу, чтобы привлечь специалистов, которые работают в области поиска, анализа и изучения эффективности действия различных радиопротекторов. Дело в том, что в нашей науке радиационная биология чрезвычайно важное направление, потому что, действительно, ионизирующее излучение индуцирует различные повреждения, начиная от повреждения генетических структур, клеточных, тканевых, и надо защищаться от вредного действия радиации, ­ констатировал Евгений Александрович. ЛРБ ОИЯИ – локомотив радиобиологии в России В двухдневной конференции с весьма насыщенной повесткой (прозвучало более 30 устных докладов, около 30 были представлены в стендовом формате) участвовали около ста специалистов, приехавших из различных институтов нашей страны, из Армении, Чехии, Словакии, чтобы вместе обсудить важные проблемы. Для директора ЛРБ ОИЯИ, как он уточнил, особенно интересны доклады, посвященные изучению защитного влияния определенных фармакологических, физических средств при космических полетах. Причем наиболее остро проблема защиты встает при реализации полетов в дальний космос. На уточняющий вопрос об участии Лаборатории радиационной биологии Объединенного института во всех обозначенных тематикой конференции проблемах, Евгений Красавин ответил: ­ Наша лаборатория в настоящее время оказалась головной организацией, которая занимается вопросами радиационной биологии. Получилось так, что в нашей стране, могучей ядерной державе, не создан специализированный институт по радиационной биологии. Коллектив ЛРБ ОИЯИ как раз и закрывает своей «широкой спиной» всю Россию в этой области. Причем мы контактируем не только со специалистами нашей страны, но и со специалистами стран­участниц. Как один из примеров: на днях в ЛРБ побывали специалисты, работающие в области радиационной биологии в Румынии, с которыми мы обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Вообще же у нас очень интенсивно идут совместные проекты со странами­участницами ОИЯИ, и, думаю, эта конгломерация будет расширяться, ­ заключил Евгений Александрович. Готовы к совместным работам с ЛРБ Академик­секретарь отделения естественных наук Национальной академии наук Армении, зав. кафедрой генетики и цитологии биологического факультета Ереванского государственного университета Рубен Арутюнян подчеркнул, что это его десятый приезд в Дубну, и он очень рад участию в сегодняшней конференции. ­ Мы дружим с Евгением Александровичем Красавиным, и должен сказать, что у нас много общих точек соприкосновения, общих интересов. Считаю, что это сотрудничество необходимо, оно стимулирует, и мы будем обсуждать планы дальнейших совместных работ с Лабораторией радиационной биологии ОИЯИ. Еще в 1991 году в международном издательстве Шпрингер вышла первая книга на английском языке по защите от действия радиационных и химических мутагенов, в которой я выступаю одним из соавторов. Мне эта тематика очень близка, поэтому тема моего доклада на конференции ­ «Оценка повреждений и репарации ДНК при облучении сверхкороткими импульсами ускоренных электронов». Дело в том, что в Армении около 4 лет

назад запустили ускоритель на индуцированных лазером электронах, и я здесь представляю результаты генетических исследований на этом ускорителе, ­ поделился Рубен Михайлович Арутюнян. Нейтрализовать солнечные вспышки Заведующий лабораторией радиационной фармакологии ФМБЦ имени А.И.Бурназяна, доктор биологических наук Лев Рождественский, который акцентировал внимание коллег на проблемных вопросах разработки противолучевых средств, отметил необходимость проведения подобной конференции. ­ Назрело очень много вопросов, самый главный, считаю, это вопрос о преодолении тех барьеров, которые есть в свете существующего законодательства РФ об обращении лекарственных средств. Оно не делает скидки на особые ситуации для противолучевых средств. В этом случае совершенно необходимая клиническая стадия испытаний невозможна в ее классическом варианте: когда привлекается пациент с соответствующей патологией. Лучевые поражения человека ­ это, слава Богу, достаточно редкая ситуация, и поэтому, в принципе, нельзя сразу испытывать на таких пациентах новое средство, нужны всякие косвенные методы, которые сейчас есть, предложены. И в такой ситуации, считаю, сотрудничество между разными лабораториями, в том числе и с лабораториями Объединенного института, в частности, с ЛРБ, очень полезным и важным, ­ сказал Лев Михайлович. Лаборатория в Федеральном медицинском биофизическом центре имени А.И.Бурназяна под руководством Л.М.Рождественского как раз занимается поиском новых препаратов, причем в настоящее время коллектив сосредоточен на поиске препаратов от отдаленных последствий, причем стохастических (случайных). ­ Прежде всего имеются в виду, конечно, канцерогенные эффекты, ­ уточнил Лев Михайлович. ­ Та модель, на которой лаборатория работает сегодня, позволяет такие средства искать. На ней уже получили выход через 10 месяцев после облучения опухолей. А вот сотрудничество с ЛРБ ОИЯИ, например, могло бы происходить в таком контексте: нас тоже интересует поиск препаратов для космических полетов. Имею в виду не обычный уровень радиационного воздействия космоса, потому что он достаточно низкий, там вообще можно препараты не применять, а вот те вспышки на Солнце, которые могут состояться, и которые, конечно, тогда уже будут требовать применения препаратов. А для этого нужна соответствующая аппаратура, имеющаяся в ОИЯИ, и мы бы с удовольствием стали с ними сотрудничать, ­ заключил Лев Михайлович Рождественский. «Медицинская аптечка» для дальних полетов Герой России лётчик­космонавт Сергей Авдеев, который многим известен тем, что суммарно провел два с лишим года вдали от Земли (немыслимый для обычного человека опыт), не впервые участвует в научных конференциях, организованных ОИЯИ. Тематика этой конференции, уточнил Сергей Васильевич, интересна с точки зрения безопасности далеких космических полетов для человека. ­ В последнее время активно обсуждаются далекие полеты в космос, но возникает вопрос: вообще говоря, «медицинская аптечка» для этого готова, снабжена ли всем необходимым… Все понимают опасность – радиация, и хотелось бы понять, насколько «аптечка» снабжена средствами, которые мне позволят (если буду улетать в далекий космос) защититься от воздействия радиации. Еще один вопрос возникает в связи с этим: есть ли в составе групп, занимающихся разработкой соответствующих проектов, биологи, медики, химики, и, вообще говоря, готов ли к дальним полетам человек или нет? ­ Но оптимизм­то есть? – поинтересовались мы у космонавта. ­ Здесь специалисты показали, что на разработку средств защиты потребуется от 6 до 12 лет и порядка полутора млрд рублей, чтобы на выходе получить 2 «капельки» препарата... ­ Это могут быть таблетки от радиации? ­ Я сюда как раз и приехал, чтобы услышать, что это может быть – таблетки или еще что­нибудь. Кстати, мы в последнее время поняли, что не только радиация является сдерживающим фактором той среды, куда мы предполагаем улететь, ну и отсутствие магнитного поля Земли. Вот такая комбинация двух факторов ставит большой вопрос реальности наших намерений. ­ Разрабатывается ли на сегодня противорадиационный защитный корпус корабля?.. ­ Для того чтобы сделать серьезную пассивную защиту, в моем представлении корабль должен быть как планета Земля в миниатюре, с магнитным полем… Есть куда стремиться. Интересно такие цели ставить, но при этом, как многие говорят, сейчас основные результаты будут получены не в области техники, не в области даже двигателестроения (мы говорим конкретно об инженерных сооружениях типа кораблей и ракет), а именно в области биологии и медицины. Поставив такие высокие цели, мы погружаемся в условия, когда стремимся к тому, к чему мы здесь не привыкли. Это как движение к коммунизму: ставим очень высокие цели, а по дороге получаем результаты, которые можем использовать здесь и сейчас, на Земле, я имею в виду. ­ Какая защита использовалась, когда американцы летали на Луну? ­ Им просто повезло в отношении радиации, потому что в это время не было больших солнечных вспышек, но это еще требует изучения, что же, собственно говоря, они привезли с собой. Даже сегодняшние полеты, проходящие на околоземной орбите, приносят все новые и новые результаты, я не говорю про радиацию, речь про, казалось бы, элементарную, понятую невесомость. Углубляясь в пример на уровне клеток (что там происходит, какие изменения в организме), уже эта особенность космических полетов оказывает влияние на космонавтов, ­ подытожил Сергей Авдеев. С конференции Татьяна Крюкова

Фото Игоря Лапенко