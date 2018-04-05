Под таким названием состоялась международная конференция Объединенного института ядерных исследований, который в день своего рождения, 26 марта, принимал почетных гостей, участников конференции, посвященной знаменательному периоду истории Объединенного института. Для гостей, в числе которых представители государств ­ членов ОИЯИ и ассоциированных членов межправительственной организации, министерств и научных организаций стран, с которыми у Института установились тесные научные связи, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованные в России, этот день стартовал с посещения двух лабораторий ОИЯИ ­ Лаборатории ядерных реакций и Лаборатории физики высоких энергий. Среди участников конференции, в частности, заместитель министра образования России, председатель Комитета полномочных представителей ОИЯИ Григорий Трубников, министр образования и науки Республики Армения Левон Мкртчян, Госсекретарь министерства образования и науки, исследований и спорта Словацкой Республики Ольга Нахтманнова, президент академии наук Узбекистана Бехзод Юлдашев, а также представители МИД России, Росатома, министерства науки и высшего образования Республики Польша, департамента науки и образования, науки и технологий ЮАР. Здесь присутствовали полномочные представители государств ­ членов ОИЯИ, которые от имени правительства их стран принимают ключевые решения, касающиеся стратегии развития международного Института, Чрезвычайные и Полномочные послы Армении, Египта, Кубы, Молдовы, Монголии, Польши, Румынии, Словакии, а также официальные представители послов Беларуси, Вьетнама, Венгрии, Германии, Индии, Италии, Китая, Франции, Чехии и ЮАР. На конференции присутствовали и представители международной организации ЦЕРН, с которой у ОИЯИ сложились добрые отношения взаимного статуса наблюдателей. Что же лежит в основе четверти века новой эры? Начало новому этапу развития Института положило подписание Меморандума о вступлении в ОИЯИ новых государств, получивших независимость в результате произошедших в начале 90­х годов прошлого столетия на мировой арене геополитических сдвигов. ­ Совсем недавно, ­ комментирует директор Объединенного института академик Виктор Матвеев, ­ мы отмечали 60­летие с момента основания ОИЯИ, а вот теперь отмечаем 25 лет вступления в него новых государств. Знаете, этот факт позволил не только выжить нашему Институту в трудных условиях, но и дал новый толчок развитию, мы осознали, сколь важен для науки фактор широкого международного сотрудничества. Опыт работы ОИЯИ подтверждается лозунгом «Наука сближает народы». Виктор Анатольевич представил участникам конференции доклад об итогах работы Института за последние 25 лет и перспективах развития его исследовательской инфраструктуры. Руководители лабораторий провели презентацию ведущих инфраструктур ОИЯИ. Фактически международное сотрудничество ­ одно из важнейших инструментов получения уникальных результатов мирового уровня. Сегодня можно утверждать, например, что к научным дисциплинам теперь добавилось искусство образования, научной дипломатии, потому что, как считает руководитель международной, межправительственной организации, это крайне необходимый инструмент для того, чтобы демонстрировать важность для всех стран мира международного сотрудничества, важность фундаментальной науки, который позволяет действительно сближать народы. ­ Поэтому мы не только занимаемся созданием установок, мы ведем работу с учителями, которые преподают в школах физику, математику, технологию, информатику, планируем создать международный лицей для талантливых ребят, чтобы они могли, увлекшись наукой, участвовать в этих уникальных экспериментах. Видно, что с каждым годом все шире становится интерес к программе Объединенного института. Мы верим, что новые страны готовятся к вступлению в Институт, по крайней мере, в статусе ассоциированного членства, на основе которого заключаются двусторонние соглашения международного уровня, ­ подытожил директор ОИЯИ Виктор Матвеев. ­ Это такой уникальный бульон из интеллекта научного, инженерного и так далее, который точно даст буст (происходит от английского термина boost, что значит ­ «повышать» или «ускорять») развития и индустрии, и науки, и не только в нашей стране, но и во всех странах­участницах, ­ образно сказал о роли Объединенного института председатель Комитета полномочных представителей ОИЯИ Григорий Трубников. По итогам работы международного форума было принято Совместное заявление участников конференции, в котором нашли отражение наиболее важные и конструктивные идеи участников. С конференции Татьяна КРЮКОВА. Фото Юрия Тараканова