Неделю назад завершила свою работу Международная зимняя школа Лаборатории теоретической физики ОИЯИ под названием «Статистические суммы и автоморфные формы». В течение пяти дней участники школы, собравшиеся в Дубне, в конференц­зале Лаборатории теоретической физики из разных научных центров и институтов мира, открывали для себя новое в области зеркальной симметрии, теории относительности, супергравитации, «максимальной компактной» подалгебры, интеграла Фейнмана и т.д. Насыщенная научная программа зимней школы включала лекции известных физиков и математиков из Франции, Кореи, Японии, США, Германии. Школа организована совместно ЛТФ и Лабораторией зеркальной симметрии автоморфных форм – новая лаборатория на математическом факультете Высшей школы экономики. ВШЭ здесь фигурирует как спонсор, что очень важно, и научный руководитель лаборатории поддерживает школу, выделено очень серьезное финансирование. Как отметил начальник сектора Лаборатории теоретической физики, председатель оргкомитета школы со стороны ЛТФ Вячеслав Спиридонов, на зимнюю школу были приглашены студенты, аспиранты со всех возможных научных центров мира. ­ Здесь около 15 стран­участниц, примерно 80 человек в списке, ­ уточнил он, ­ основная масса участников из МФТИ, МГУ, математического факультета ВШЭ и понемногу со всего белого света, включая Индию, Японию, Корею (прибыла целая корейская делегация), Казахстан, Украину – в общем, большой список стран­участниц. Необыкновенно заинтересовала слушателей лекция директора Института Альберта Эйнштейна из Потсдама (Германия) профессора Германа Николая, судя по тому, как в перерыве по завершении первой части лекции ученого к нему выстроилась очередь из участников школы, желающих задать вопрос на тему «максимальной компактной» подалгебры максимально расширенной гиперболической алгебры Каца­Муди E10 и ее приложения к фермионному сектору максимальной супергравитации и теории M. Именно так сложно для непосвященных звучал предмет рассмотрения на лекции немецкого профессора. Мы уточнили у Германа Николая, чем для него интересна школа в Дубне. ­ Прежде всего, ­ сказал он, ­ ОИЯИ, начиная с 50 годов, хорошо известный научный центр, в связи с этим вспоминается имя Николая Николаевича Боголюбова, основателя Лаборатории теоретической физики ОИЯИ. ЛТФ ­ центр теоретической физики – тоже хорошо известен ученым в мире. В последние годы здесь появилось еще направление, связанное с математикой: как вы знаете, эта школа организуется совместно с математическим факультетом ВШЭ, Лабораторией зеркальной симметрии. Вот уже связка физики и математики… ­ Насколько в мире тесно соприкасаются две важнейшие науки? – поинтересовались мы. ­ Здесь сразу вспоминается общая теория относительности Эйнштейна, одна из основополагающих физических теорий, над обобщением которой как раз я и работаю – супергравитации и максимально возможных структур, возникающих в этой области. И здесь имеется прямая связь между самыми последними достижениями физики и самыми последними достижениями математики, потому что физика требует максимально сложных математических структур, в частности, гиперболической алгебры Каца­Муди, которую я представил в первой лекции. Физика этого требует, но, оказывается, математики сами еще не разобрались в структурах, у них имеется большое количество открытых вопросов, я бы даже сказал, что это просто вызов всем нам, на который надо отвечать, ­ считает Герман Николай. Начальник сектора Лаборатории теоретической физики ОИЯИ Вячеслав Спиридонов, дополняя немецкого ученого, акцентировал внимание на том, что физика и математика должны идти нога в ногу и поддерживать друг друга, более того – стимулировать. ­ В процессе лекций выяснилось, что многие серьезные математические вопросы были впервые поставлены физиками, и это касается в первую очередь понятия «зеркальная симметрия», а с другой стороны, у математиков есть наработки, которые выглядят похоже на то, что нужно физикам, физики разбираются, насколько это действительно полезно, ­ прокомментировал Вячеслав Павлович. На вопрос, почему эта тема настолько стала актуальной, что ее выделили в отдельную школу, председатель оргкомитета школы со стороны ЛТФ ответил: ­ Школа называется «Статистические суммы и автоморфные формы». Первое понятие физическое – ключевой объект в статистической механике и объект, определяющий поведение систем при большом числе параметров. Автоморфные формы – чисто математическое понятие, характеризующееся тем, что существуют математические функции, обладающие очень красивым преобразованием симметрий. Симметрии в принципе управляют миром, это то, что говорил Герман Николай, как раз пример симметрий очень высокого уровня, которые необходимо изучить, чтобы применить, скажем, в теории объединения, над которой он работает. Причем это не единственный пример, их много, и все надо последовательно изучать. Есть примеры, где физики первыми находят объект, который становится новым математическим объектом. Вот приглашаем математиков: давайте разбирайтесь, что это такое, как с этим быть, что делать дальше. Понятие зеркальной симметрии – одно из ключевых, которое сыграло свою роль в продвижении тематики. В физических терминах есть понятие дуальности (двойственность) – это когда в электромагнитной теории Максвелла в вакууме электрические и магнитные поля эквивалентны друг другу (знаменитая электромагнитная дуальность). И вот практически вся тематика школы строится вокруг обобщения этого реально наблюдаемого явления на максимально сложные физические теории дуальности, функций, связанных с этим, зеркальной симметрии и прочие, ­ заключил Вячеслав Спиридонов. Как подчеркнул аспирант из Колумбийского университета Яков Кононов, который занимается математической физикой, зимняя школа DIASTP интересна, потому что область ее исследований лежит на стыке двух наук – математики и физики. Яков в Дубне впервые, ему понравился и город, и Институт, где он отметил деловую, дружескую атмосферу для комфортного обсуждения с коллегами разных вопросов. Студентка 4 курса государственного университета «Дубна» Альфия Мухаева родом из Уфы, занимается редкими распадами, квантовой теорией поля, хочет улучшить знания в этой области. Она отметила, что лекции, которые она посетила в ЛТФ на зимней школе, очень интересны и полезны. Особенно ее впечатлили лекции Пьера Ванхове из Франции по фейнмановским интегралам, из которых она узнала часть вещей, о которых прежде не знала, почерпнула для себя новое. На школе побывала Татьяна КРЮКОВА Фото Елены ПУЗЫНИНОЙ