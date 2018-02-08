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Дорогие коллеги, сотрудники нашего международного Института в городе-наукограде Дубна!
Поздравляю вас с Днем российской науки! Этот замечательный праздник отмечается в день, когда Петр I в 1724 году подписал Указ о создании Императорской санктпетербургской академии наук и искусств. Российские ученые всегда были, есть и будут движущей силой во всех областях прогресса, основой процветания нашей страны, активными проводниками убеждений, что широкое международное сотрудничество в области культуры, науки и образования служит интересам как нашей страны, так и всего человечества.
Полученные в Институте за прошедший год новые научные результаты и открытия имеют фундаментальное значение, содействуют прогрессу современного образования и инновационному развитию.
В эти дни в Институте полным ходом идет выполнение амбициозных научнотехнических задач, намеченных новой Семилетней программой развития ОИЯИ. Итоги первого года Семилетки, которые подводились на прошедших в январефеврале сессиях программноконсультативных комитетов, внушают нам оптимизм и надежду на дальнейшее успешное создание новых ядернофизических установок и передовых программ исследований, в том числе перспективных мегасайенс проектов. Мы благодарны правительствам Российской Федерации, всех странучастниц ОИЯИ за активную поддержку развития нашего общего международного научного центра на берегу Волги.
Желаю коллективу Объединенного института ядерных исследований, ученым, инженерам, конструкторам, всем сотрудникам, работающим на предприятиях научноисследовательского комплекса Дубны, нашим коллегам и партнерам в научных центрах России и за рубежом здоровья, благополучия, творческих успехов и новых научных открытий!
Академик Виктор МАТВЕЕВ, директор ОИЯИ