Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
8 февраля – День российской науки Печать
08.02.2018 11:57

Дорогие коллеги, сотрудники нашего международного Института  в  городе­-наукограде  Дубна!

Поздравляю вас с Днем российской науки! Этот замечательный праздник отмечается в день, когда Петр I в 1724 году подписал Указ о создании Императорской санкт­петербургской академии наук и искусств. Российские ученые всегда были, есть и будут движущей силой во всех областях прогресса, основой процветания нашей страны, активными проводниками убеждений, что широкое международное сотрудничество в области культуры, науки и образования служит интересам   как нашей страны, так и всего человечества.

 

Полученные в Институте за прошедший год новые научные результаты и открытия имеют фундаментальное значение, содействуют прогрессу современного образования и инновационному развитию.

В эти дни в Институте полным ходом идет выполнение амбициозных   научно­технических задач, намеченных новой Семилетней программой развития ОИЯИ. Итоги первого года Семилетки, которые подводились на прошедших в январе­феврале сессиях программно­консультативных комитетов, внушают нам оптимизм и надежду на дальнейшее успешное создание новых ядерно­физических установок и передовых программ исследований, в том числе перспективных мега­сайенс проектов. Мы благодарны правительствам Российской Федерации, всех стран­участниц ОИЯИ за активную поддержку развития нашего общего международного научного центра на берегу Волги.

Желаю коллективу Объединенного института ядерных исследований, ученым, инженерам, конструкторам, всем сотрудникам, работающим на предприятиях научно­исследовательского комплекса Дубны, нашим коллегам и партнерам в научных центрах России и за рубежом здоровья, благополучия, творческих успехов и новых научных открытий!

Академик Виктор МАТВЕЕВ,  директор ОИЯИ
  		 
< Февраля 2018 >
П В С Ч П С В
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Курсы валют на 09 Февраля (cbr.ru)
byrBYR28.86(+0.20)
usdUSD57.67(+0.72)
eurEUR70.77(+0.24)
uah10 UAH21.24(+0.25)
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо