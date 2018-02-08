Дорогие коллеги, сотрудники нашего международного Института в городе­-наукограде Дубна!

Поздравляю вас с Днем российской науки! Этот замечательный праздник отмечается в день, когда Петр I в 1724 году подписал Указ о создании Императорской санкт­петербургской академии наук и искусств. Российские ученые всегда были, есть и будут движущей силой во всех областях прогресса, основой процветания нашей страны, активными проводниками убеждений, что широкое международное сотрудничество в области культуры, науки и образования служит интересам как нашей страны, так и всего человечества.

Полученные в Институте за прошедший год новые научные результаты и открытия имеют фундаментальное значение, содействуют прогрессу современного образования и инновационному развитию.

В эти дни в Институте полным ходом идет выполнение амбициозных научно­технических задач, намеченных новой Семилетней программой развития ОИЯИ. Итоги первого года Семилетки, которые подводились на прошедших в январе­феврале сессиях программно­консультативных комитетов, внушают нам оптимизм и надежду на дальнейшее успешное создание новых ядерно­физических установок и передовых программ исследований, в том числе перспективных мега­сайенс проектов. Мы благодарны правительствам Российской Федерации, всех стран­участниц ОИЯИ за активную поддержку развития нашего общего международного научного центра на берегу Волги.

Желаю коллективу Объединенного института ядерных исследований, ученым, инженерам, конструкторам, всем сотрудникам, работающим на предприятиях научно­исследовательского комплекса Дубны, нашим коллегам и партнерам в научных центрах России и за рубежом здоровья, благополучия, творческих успехов и новых научных открытий!

Академик Виктор МАТВЕЕВ, директор ОИЯИ