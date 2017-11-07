31 октября в Посольстве Франции в Москве состоялось торжественное вручение национальных наград представителям российской науки, внесшим вклад в развитие сотрудничества между учеными двух государств. Академик А.А.Макаров, директор Института молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта (ИМБ РАН), признанный в мире специалист в области биомедицины, биоинженерии и биотехнологии, награжден орденом Почетного легиона. Академик В.А.Матвеев, директор Объединенного института ядерных исследований, признанный в мире специалист в области физики высоких энергий, физики элементарных частиц и квантовой теории поля, награжден орденом «За заслуги». Открывая церемонию, посол Франции в Москве Сильви Берманн обратила внимание присутствующих на портрет Петра Великого ­ копию полотна Жан­Марка Наттье, на котором запечатлен момент в Париже 19 июня 1717 года, когда Королевская академия наук принимала высокопоставленного гостя ­ Императора России Петра Великого. С тех пор на протяжении 300 лет франко­российское научное сотрудничество никогда не прерывалось. «В 18­м веке 30 французских ученых участвовали в создании Академии наук в Санкт­Петербурге, ­ отметила Сильви Берманн. ­ Сегодня французы и русские работают вместе: в Гренобле на базе Евразийского центра синхротронного излучения (ESRF), в Антарктиде, где озеро Восток приоткрывает свои климатические архивы, и даже в космосе, где совсем недавно наш соотечественник Тома Песке и россиянин Олег Навицкий работали на международной космической станции. Франция является третьим партнером России в области научных исследований… Наука находится на передней линии, отвечая на глобальные вызовы, доминирующие в повестках дня всех публичных политиков: старение населения, дефицит воды, передача энергии, появление новых заболеваний, климатические изменения и другие. Я убеждена, что наука является пространством сближения между Францией и Россией – и сегодняшнее мероприятие служит тому ярким подтверждением… На следующей неделе представительная российская делегация во главе с заместителем министра образования и науки РФ Г.В.Трубниковым отправится в Париж по приглашению Министерства высшего образования, научных исследований и инноваций для участия в 11­й сессии Совместного комитета по науке и технологиям». Награды вручила постоянный секретарь Академии наук Франции профессор Катрин Брешиньяк. Ее хорошо знают в Дубне – 25 мая 2007 г. у стен Лаборатории ядерных реакций имени Г.Н.Флерова была открыта Мемориальная аллея имени выдающегося французского ученого и организатора науки Жана Тейяка. Катрин Брешиньяк, президент Национального центра научных исследований (CNRS), участвовала в открытии аллеи и упомянула об этом в своей поздравительной речи, обращенной к академику В.А.Матвееву: «Я являюсь физиком, и мне особенно приятно присутствовать на этой церемонии. Я знакома с вашими достижениями и с вашими организаторскими способностями, позволяющими вам увлекать людей и вести за собой… Активный гражданин и всемирно известный физик, вы активно участвовали в сближении России и Франции, совместно с академиком Н.Н.Боголюбовым развивали сотрудничество между ОИЯИ и Институтом ядерной физики частиц (CNRS). Жан Тейяк, кроме того, мой отец. Я благодарю Ученый совет, который решил увековечить его память. Учитывая проделанную вами колоссальную работу, от имени Президента Республики мы награждаем вас национальным орденом «За заслуги» в степени офицера». В ответном слове академик В.А.Матвеев выразил глубокую признательность за высокую оценку его деятельности французским правительством: «Хочу сказать, что принимаю такую высокую награду как символ того, что международное сотрудничество ученых вносит большой вклад во взаимопонимание людей, дружбу народов. Недаром наш слоган Science Bringing Nations Together («Наука сближает народы») стал общим в мире. Мы видим, что научное сотрудничество – высочайшая ценность всего мира и современной цивилизации… Сотрудничество с учеными Франции является одной из важнейших сторон нашей деятельности. Мы имеем очень много коллег, очень много друзей, очень много многосторонних связей с французскими учеными, и одна из таких организаций, с которыми мы тесно сотрудничаем уже 42 года – CNRS. И я очень рад, что именно из ваших рук получил этот орден. В нашем городе, небольшом, но красивом, есть главная улица, она носит имя выдающегося французского ученого Фредерика Жолио­Кюри, это главная улица нашего Института». Виктор Анатольевич выразил надежду, что придет время, и будет сделан очередной шаг в направлении формализации отношений между международной организацией в Дубне и Францией, и пригласил «посетить наш город, убедиться, насколько он является столицей современной физики, столицей международного сотрудничества». Галина МЯЛКОВСКАЯ